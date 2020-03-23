2020-03-23T08:29:21+03:00
Общество

Как екатеринбургские УК отчитываются о расходах перед жильцами дома

Как узнать, что деньги, которые мы платим за квартиру, доходят по адресу и управляющая компания правильно ими распоряжается
Юлия СТАЛИНА
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УК должна отчитаться перед собственниками в начале года в течение первого кварталаУК должна отчитаться перед собственниками в начале года в течение первого кварталаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Согласно федеральному закону, организация, обслуживающая многоквартирный дом, должна каждый год отчитываться о расходах. Что это за отчеты и как с ними ознакомиться, разбираемся в эфире радио «КП» Екатеринбург» (92,3 FM) вместе с Юлией Рыцевой, генеральным директором управляющей компании УК РЭМП УЖСК.

Любая УК должна отчитаться перед собственниками жилых и нежилых помещений в начале года в течение первого квартала. Чаще всего отчет готов уже в марте. Организации обязаны разместить информацию на своем сайте. Также она должна появиться в системе ГИС ЖКХ это государственный сайт, где содержится вся информация о вашем доме.

В отчете указываются те денежные средства, которые УК начислила собственникам за содержание жилья. Второй пункт оплаченные счета, реальные деньги, которые компания получила. Далее израсходованные средства. Там же указано, куда они потрачены и как именно, рассказывает Юлия Рыцева.

Годовая отчетность повысит доверие жильцов дома к управляющей компании, считает Юлия Рыцева. Фото: Пресс-служба РЭМП УЖСК

Годовая отчетность повысит доверие жильцов дома к управляющей компании, считает Юлия Рыцева. Фото: Пресс-служба РЭМП УЖСК

Годовой отчет должен содержать следующие пункты:

- полученные и расходованные денежные средства;

- на какие нужды тратились деньги;

- выполненные работы;

- информация о долгах;

- планы на следующий год;

- сделанные, не сделанные, перевыполненные нормы.

Если по какойто причине у вас нет возможности ознакомиться с годовым отчетом онлайн, вы можете прийти в офис УК. Сотрудники обязаны вам его предоставить. Там же могут объяснить каждый непонятный пункт.

Важно отметить, у нас отчетный период с 1 января по 31 декабря. Иногда люди пугаются декабрьской квитанции и задают вопрос, откуда у нас такие большие долги по дому. Дело в том, что чаще всего вы получаете квитанцию в декабре, а оплачиваете ее в январе. И здесь на 31 декабря уже возникает фактическая задолженность, которая гасится следующим отчетным периодом. Людям мы это тоже разъясняем, потому что иногда возникает негодование, продолжает собеседница.

Часть денег, которые вы платите УК, идет на обслуживание самой организации, например зарплаты сотрудников. Узнать, какой процент туда отчисляется, также можно у своей компании. Чаще всего между собственниками заключают стандартный договор с тарифами, которые определяет администрация города. Но вы как собственник можете договориться с управляющей компанией уже на своих условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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