Растрогали и подарили гвоздики: уральские военные провели мини-парад под окнами фронтовика

Военнослужащие роты почетного караула и сводного военного оркестра Центрального военного округа провели персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны Семена Григорьевича Благинина - прямо под окнами его дома. Фронтовик участвовал в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии. Сейчас он живет в Тавде.

Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

- Военные показали плац-концерт и прошли торжественным маршем под аккомпанемент военного духового оркестра ЦВО, возглавив мини-парад. Поздравили ветерана и юнармейца Тавды и парадные расчеты ГУ ФСИН по Свердловской области, - отметили в пресс-службе ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО

Семен Григорьевич Благинин участвовал в разгроме немецко-фашистской группировки войск в районе Будапешта и на подступах к Вене в составе 19-ой отдельной воздушно-десантной бригады 98-ой гвардейской стрелковой дивизии. Он участвовал в штурме австрийской столицы, во взятии городов Санкт-Пельтен, Секешфехервав, Мор, Зирез. За самоотверженность и героизм его наградили двумя медалями «За отвагу», орденом «Красной звезды», а 9 мая 1945 года - медалью «За боевые заслуги».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/767608" frameborder="0"></iframe> Военные ЦВО провели мини-парад под окнами фронтовика.Видео: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

Напомним, что чуть раньше командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин рассказал, что точно такие же мини-парады будут проведены в честь Великой Победы под окнами у всех ветеранов, которые не смогут прийти на основной парад.