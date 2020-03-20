2020-03-20T09:48:26+03:00
Общество

Растрогали и подарили гвоздики: уральские военные провели мини-парад под окнами фронтовика

Семен Григорьевич Благинин участвовал в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии [видео]
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ЦВОФото: пресс-служба ЦВО
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Военнослужащие роты почетного караула и сводного военного оркестра Центрального военного округа провели персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны Семена Григорьевича Благинина - прямо под окнами его дома. Фронтовик участвовал в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии. Сейчас он живет в Тавде.

Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

- Военные показали плац-концерт и прошли торжественным маршем под аккомпанемент военного духового оркестра ЦВО, возглавив мини-парад. Поздравили ветерана и юнармейца Тавды и парадные расчеты ГУ ФСИН по Свердловской области, - отметили в пресс-службе ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

Семен Григорьевич Благинин участвовал в разгроме немецко-фашистской группировки войск в районе Будапешта и на подступах к Вене в составе 19-ой отдельной воздушно-десантной бригады 98-ой гвардейской стрелковой дивизии. Он участвовал в штурме австрийской столицы, во взятии городов Санкт-Пельтен, Секешфехервав, Мор, Зирез. За самоотверженность и героизм его наградили двумя медалями «За отвагу», орденом «Красной звезды», а 9 мая 1945 года - медалью «За боевые заслуги».

Военные ЦВО провели мини-парад под окнами фронтовика.Видео: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

Напомним, что чуть раньше командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин рассказал, что точно такие же мини-парады будут проведены в честь Великой Победы под окнами у всех ветеранов, которые не смогут прийти на основной парад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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