2020-03-22T13:08:13+03:00
Общество

Сгорающие ступени от ракеты, запущенной с Байконура, раскрасили ночное небо над Уралом

Редкое явление попало в поле зрения видеокамеры
Данил СВЕЧКОВ
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За фрагментами от ракеты по небу растянулись яркие огненные следы. Фото: Илья Янковский, https://vk.com/jankowskyЗа фрагментами от ракеты по небу растянулись яркие огненные следы. Фото: Илья Янковский, https://vk.com/jankowsky
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Минувшим вечером жители Свердловской области могли наблюдать в небе нечто, похожее на звездопад. Множество ярких точек устремились к земле, оставляя за собой яркий огненный шлейф. Как оказалось, это было сгорание в атмосфере второй ступени ракеты, запущенной с Байконура. Уралец Илья Янковский записал на камеру это явление.

Очевидец заснял, как в небе над Уралом сгорают ступени от ракеты, запущенной с Байконура.Автор: https://vk.com/jankowsky Музыка: Aakash Gandhi - Inception

- Вчера в 22:06 по времени Екатеринбурга состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками связи OneWeb на борту, - сообщает Илья Янковский. - Запуск осуществлялся с Байконура в северном направлении, поэтому в Свердловской области можно было наблюдать и полет самой ракеты, и сгорание ее второй ступени. В моём случае - достаточно детально, так как от места съемки до расчётного места падения всего около 200 км.

Как объясняет Илья, в начале ролика можно увидеть ракету-носитель слева от центра кадра в виде летящей сверху вниз яркой "звезды". А фрагменты ступени начинают движение затем уже в правой части кадра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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