2020-03-21T17:50:58+03:00
Происшествия

«Держалась "на честном слове"»: на Урале из-за коммунальщицы на припаркованную машину рухнула бетонная плита

Работница УК во время очистки стены случайно облокотилась на блок, который не выдержал нагрузки и рухнул вниз
Мария Трапезникова
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Фото: представлено героиней публикацииФото: представлено героиней публикации
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Накануне в Краснотурьинске, что в Свердловской области, произошел весьма необычный случай - на припаркованный автомобиль упала гигантская бетонная плита, помяв ему правый бок и разбив стекла. Местная жительница, 19-летняя Елизавета Суслова, решила оставить машину на тротуаре возле дома №49 по улице Ленина, в неположенном месте, и ушла по делам. А когда вернулась, застала очень неприятную картину.

Оказалось, что бетонная плита упала не сама - в тот момент рядом с ней находилась сотрудница управляющей компании «Квартал». Женщина отмывала стену жилого дома от граффити и решила облокотиться на плиту. Та не выдержала нагрузки, хотя и так держалась «на честном слове», и рухнула прямо на машину. Сотрудница УК после этого сбежалась с места происшествия, как видно по записи с камеры видеонаблюдения.

На Урале на машину рухнула бетонную плиту.Видео предоставлено героем публикации

- Нанесенный ущерб мы пойдем оценивать в понедельник, так как, по неизвестным причинам, УК отказалась проходить его в пятницу, в день происшествия. Хотя все работали, - рассказала «КП-Екатеринбург» Елизавета. - Сначала они спросили, почему машина стоит на тротуаре. Мы объяснили это тем, что мест во дворе не было, и там обычно стоят машины. Поэтому я и решила ее поставить туда. На что в УК мне сказали, что их это не касается.

Как добавили в пресс-группе ГИБДД по Свердловской области, на место происшествия оперативно приехали полицейские, которые зафиксировали нарушение правил дорожного движения за парковку не в том месте и выписали штраф в размере 1000 рублей.

Фото: представлено героиней публикации

Фото: представлено героиней публикации

До УК «Квартал», которая обслуживает данный дом, «Комсомолке» оперативно дозвониться не удалось. По словам Елизаветы, представители компании согласились, что бетонная плита относится к их домовой территории: «Они сказали, что это что-то типа забора для поддержки фундамента». Хоть и настроены во всей этой ситуации очень негативно.

- Конечно, ведь сумма ремонта не маленькая. Оплачивать никто не хочет, поэтому и выставляют меня виноватой, раз я встала не там, где нужно, - добавляет Елизавета. - Но никто не задумывается о том, что моя машина, возможно, могла спасти и жизнь работника, и мимо проходящих людей. Если УК откажется добровольно выплачивать ремонт машины, я, конечно, пойду в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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