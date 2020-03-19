В Свердловской области подтвердили еще пять новых случаев коронавируса

Еще у пятерых свердловчан подтвердился коронавирус. Об этом официально объявил областной Минздрав. Сейчас в Свердловской области зарегистрировано 6 случаев заражением COVID-2019. Это люди, которые недавно вернулись из Европы.

- Положительные результаты подтвердил новосибирский научный центр «Вектор», проводивший исследование, - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

По информации на 19 марта: проведено 392 исследования, обследовано 311 человек. С 1 февраля 2020 года проведено 6022 исследования, обследовано 3394 человека. Пациенты с подтвержденным диагнозом госпитализированы в инфекционную больницу Екатеринбурга.

- Все заболевшие, вернувшиеся из стран Европы (Австрия, Германия, Испания, Франция), госпитализированы в ГКБ №40 Екатеринбурга. Обеспечен полный комплекс медицинской помощи, включая необходимые лекарственные средства и медицинское оборудование. Пациенты чувствуют себя удовлетворительно. Их контакты уже отработаны и находятся под медицинским наблюдением, - сообщает свердловский минздрав.

Отметим, в регионе работает телефон единой «горячей линии» по коронавирусу - 112. За несколько дней туда обратилось больше тысячи уральцев.

Напомним, первый случай коронавируса в Свердловской области выявили 17 марта. Зараженной оказалась женщина, которая недавно вернулась из Италии. Спустя несколько дней почувствовала недомогание и позвонила на «горячую линию», после чего ее госпитализировали в ГКБ №40. Сейчас ее состояние стабильно. В среду губернатор Евгений Куйвашев ввел на территории региона режим повышенной опасности.