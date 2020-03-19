Коронавирус на Урале: новости на 19 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на этот час

На данный момент в Екатеринбурге коронавирус подтвержден у одного человека – это молодая жительница города, состояние которой сейчас не вызывает опасения у врачей. Еще 55 человек находятся на карантине. За ситуацией следит Роспотребназдор.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

В Екатеринбурге с 19 марта начали обрабатывать общественный транспорт. В вагонах метро санитарную обработку проводят ночью, сразу после последнего рейса. Сначала каждый состав отмывают от пыли и грязи, а потом обрабатывают специальным дезинфицирующим средством.

- Мы используем «Дез-хлор», которые выпускают в таблетках. Сейчас его концентрация увеличена до 6%, хотя две недели назад она была только 1,5%, - рассказывает директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди.

Для обработки вагонов работники метро используют длинные опрыскиватели.

Ночью обрабатывают подземкуФото: Алексей БУЛАТОВ

Также несколько раз в день теперь в Екатеринбурге обрабатывают автобусы, троллейбусы и трамваи, которые курсируют по городским маршрутам. На городских маршрутах сейчас передвигаются заметно меньше людей: во-первых, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, во-вторых, также из дома работает часть сотрудников организаций малого и среднего бизнеса.

Кроме этого, с 19 марта сотрудники Управляющих компаний приступили к дезинфекционной обработке подъездов многоквартирных домов.

А днем - наземный транспортФото: Алексей БУЛАТОВ

ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ И УЧЕБА ДОМА

В Екатеринбурге школьники и большая часть студентов переведены на дистанционное обучение. Каникулы, которые начнутся 23 марта в большинстве школ, продлятся в 2020 году минимум до 12 апреля. При этом, с начала апреля школьники будут учиться дистанционно. А вот детские сады продолжают работать. Специалисты регионального Роспотребнадзора следят за ситуацией в каждом дошкольном учреждении. Если будет подозрение, что кто-то из сотрудников или воспитанников детсада контактировал с потенциальным носителем коронавируса, то учреждение закроют на карантин.

19 марта стало известно, что в Екатеринбурге и Свердловской области для профилактиуи коронавируса сдвинули график досрочного этапа ЕГЭ, а также заключительные этапы всероссийской олимпиады школьников. Досрочный этап сдачи ЕГЭ перенесли на основной.

Заключительный этап всероссийской олимпиады по астрономии, которую намеревались провести в Свердловской области с 30 марта по 4 апреля, а также всероссийскую олимпиаду по экономике, проведут в мае 2020 года. Также все всероссийские проверочные работы перенесли на вторую половину мая.

Для родителей школьников в Екатеринбурге на этой неделе будут открыты «горячие линии» для ответов на актуальные вопросы. При этом, по словам начальника Управления образования Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой, если кому-то нужна подробная консультация, то чиновники встретятся с родителями лично.

Школы на время опустелиФото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня школьники учатся с помощью компьютеров и смартфонов. Для соблюдения СанПиНов находиться единовременно у электронного устройства можно не более 20 минут.

Летние каникулы в 2020 году в Екатеринбурге и Свердловской области сдвинуты не будут, так же, как и сроки проведения «последних звонков», а также выпускных вечером. Также в срок пройдет и летняя оздоровительная кампания – 2020.

В вузах студенты также обучаются дистанционно, а практические занятия перенесли на конец семестра.

- Дистанционное обучение для нас все равно является стрессовым, - говорит проректор Уральского федерального университета Андрей Созыкин.

МОЛИМСЯ ДОМА

Опасность коронавируса внесла коррективы и в жизнь верующих людей. В православных храма пока изменения порядка посещения нет – так, до 21 марта в Храме-на-Крови пробудет чудотворная икона блаженной Матроны. А вот День открытых дверей в Екатеринбургской духовной семинарии с 28 марта перенесли на неопределенный срок.

При этом, Уральский мухтасибат приостановил в мечетях Екатеринбурга все коллективные молитвы, потому что в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек. Такое постановление выпустил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Духовное управление мусульман региона советует приостановить проведение пятикратных и пятничных молитв в мечетях. Эти меры будут действовать до 12 апреля.

Массовые молитвы в мечетях отменилиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЗАОЧНЫЙ СУД

Свердловский областной суд 19 марта принял решение о временной отмене личного приема граждан по 10 апреля 2020 года включительно. Документы можно подать через электронную приемную на сайте Областного суда или по почте.

Рассмотрению до 10 апреля подлежат только категории дел безотлагательного характера: об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или недееспособного гражданина, а также в порядке приказного, упрощенного производства. В зал пустят только участников судебного процесса.

Подъезды теперь моют более тщательно и почти каждый деньФото: Алексей БУЛАТОВ

РЕАКЦИЯ МЭРА ЕКАТЕРИНБУРГА

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский вечером, 18 марта, создал оперативный штаб по предупреждению возникновения и распространения на территории города коронавирусной инфекции COVID-2019.

Согласно документу, подписанному главой Екатеринбурга, руководителям предприятий и организаций рекомендовано провести цикл профилактических мероприятий. Среди них – усиление дезинфекционного режима, недопущение на работу сотрудников с признаками ОРВИ, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Напомним, что 18 марта в Екатеринбурге из-за опасности распространения коронавируса закрылись музеи, театры, цирк и прочие учреждения культуры. При этом, частный «Коляда-театр» пока продолжает репетиции и показы. Также работают все кинотеатры города. Также отменены крупные спортивные мероприятия.

Медицинские службы приведены в режим повышенной готовностиФото: Алексей БУЛАТОВ

КУДА ЗВОНИТЬ ПО КОРОНАВИРУСУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бесплатная федеральная «горячая линия» - 8 800 2000 112.

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора по Свердловской области – 8 800 555 49 43.

Министерство общественной безопасности Свердловской области – 8 343 312 08 81 или 112.

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