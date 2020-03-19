Победителям конкурса «У домашнего очага» вручили полезные призы от «Екатеринбурггаз»

В Международный день клиента, 19 марта, АО «Екатеринбурггаз» благодарит потребителей газа уральской столицы за соблюдение правил. Безопасность всегда была и остается самым главным при пользовании газом в быту. Об этом не понаслышке знают участники фотоконкурса «У домашнего очага», они вместе со своими детьми изучили правила обращения с газом, и сделали креативные тематические фотографии.

3-е место присуждалось участнику, набравшему наибольшее количество лайков. Фото: Пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Всего в конкурсе приняли участие 12 семей. Кто-то показывал, что нельзя сушить белье над газом и обогревать помещение с помощью газовой плиты, кто-то сделал снимок о том, что детям дошкольного возраста пользоваться газом запрещено.

Бронзовые призеры получили в подарок вафельницу. Фото: Пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Перед жюри стоял непростой выбор – все участники конкурса подошли к делу ответственно и представили интересные, творческие фотографии. 3-е место присуждалось участнику, набравшему наибольшее количество лайков. В подарок призеры получили вафельницу, которую намеревались протестировать сразу по возвращению домой.

Серебряные призеры показали, что нельзя сушить белье над газовой плитой. Фото: Пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

2-е место занял автор под ником «sem1702», серебряные призеры выиграли набор посуды.

За 2-е место и креативность участникам вручили набор посуды. Фото: Пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

1-е место занял автор под ником «маматакаямама» – семья сделала фотографии, на которых отражены 7 правил газовой безопасности. Победителю вручили хлебопечку.

Семья-победительница сделала фотографии, на которых отражены 7 правил газовой безопасности. Фото: Пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

- Мы сразу решили, что будем участвовать в конкурсе, детям полезно знать правила обращения с газом. Теперь они точно запомнили, что можно, а что нельзя делать. И это самое главное. Газовики – большие молодцы, что придумали конкурс, – просто читать детям правила из памятки скучно и бесполезно, а в ходе таких мини-сценок информация лучше усваивается. И приз классный, мы давно хотели обзавестись хлебопечкой, получается, что исполнилось наше желание, - поделилась впечатлениями победительница.

Победители давно хотели обзавестись хлебопечкой, и конкурс исполнил это желание. Фото: Пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Следует отметить, что «Екатеринбурггаз» поощрил не только победителей, но и участников конкурса.