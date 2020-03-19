«Такое не позволяет себе даже мэр»: замглавы Екатеринбурга свозила в рабочую поездку в Италию свою помощницу за счет бюджета

В конце февраля заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Куземка вернулась из командировки в Италию. В то время в стране уже обнаружили вспышку коронавируса. Поэтому спикер гордумы Игорь Володин посоветовал мэру Александру Высокинскому отправить чиновницу на карантин. В итоге Екатерина сдала анализы на коронавирус, они были отрицательными.

Однако в рабочую поездку замглавы, как оказалось, ездила не одна. Компанию ей составила ее личная помощница Юлия Натарова. Она, кстати, сидит вместе с Екатериной Куземкой в одном кабинете.

- В отличие от Куземки Натарова не предоставила справку о том, что она не больна коронавирусом, да и в карантине она не была, - рассказывает «КП-Екатеринбург» источник в мэрии.

Что интересно, портал 66.RU усомнился в целесообразности поездки Екатерины Куземки. Тогда пресс-служба администрации Екатеринбурга официально заявила: поездка делегации в Италию осуществлялась за счет принимающей стороны, а не за счет бюджета. Однако в распоряжении «КП» оказались документы, подтверждающие, что поездка в Италию осуществлялась все-таки за счет бюджета Екатеринбурга. На документах стоят подписи Екатерины Куземки и Юлии Натаровой. Причем если первой удалось уложиться в «скромные» 90 тысяч, то поездка последней обошлась казне в 106 тысяч рублей.

Согласно смете, расходы на поездку для Юлии составили больше 106 тысяч, а Екатерина уложилась в скромные 90 тысяч. Фото: читатель "КП"

- За последние годы никто из замов и даже сам глава помощников за рубеж не брали – это серьезная нагрузка на итоговую смету поездки. В последний раз такое было еще во времена, когда мэром города был Аркадий Чернецкий, - объясняет собеседник.

По документам видно, что Юлия Натарова по какой-то причине отклонилась от маршрута и еще два дня провела в четырехзвездочной гостинице Hotel Victoria в Турине (с 16 по 18 февраля). Это вылилось в дополнительные 16 тысяч рублей.

После поездки администрация выложила отчетное итоговое фото, на котором представлены все участники итальянского турне. Но Юлии Натаровой на нем почему-то не оказалось.

По официальной версии, екатеринбургская делегация, возглавляемая Екатериной Куземкой, летала за границу, «для укрепления деловых и культурных связей между Россией и Италией в преддверии проведения в столице Урала XI международной выставки «Иннопром» в июле 2020 года». За время поездки делегаты посетили Турин, Геную и Алессандрию.

На фото из Италии есть женщина, похожая на Юлию Натарову, слева от мужчины, сидящего в инвалидном кресле. Фото: Екатеринбург.рф

Мы связались с Юлией Натаровой. В разговоре с «КП» женщина категорически опровергла факт своей поездки в Италию вместе с Екатериной Куземкой.

Правда, ее начальница все-таки рассказала другую версию.

- Да, она ездила со мной в качестве переводчика. Она [Натарова] хорошо знает английский и итальянский. Проживание нам оплачивала Италия, перелет - мы оплачивали сами, - рассказала Екатерина Куземка. – Что за у вас смета? Я могла подписать плановую смету, расчеты в ней могли меняться раз 10! Бывают проектные документы, они тоже идут с кодами. Нужно сесть и посмотреть эту смету. Кстати, все командировочные, которые нам начислили, мы сдали, так как принимающая сторона нам все оплатила. Что там - на выходе - нужно идти в бухгалтерию и считать, а промежуточных документов при расчетах всегда очень много.

Отметим, опубликованная смета, по нашим данным, является итоговой и прошедшей бухгалтерию.

На вопрос о том, проверили ли Юлию Натарову после поездки на коронавирус, замглавы Екатеринбурга ответила так:

- Смотрите, у нас было несколько делегаций. Достаточно большое количество человек, в том числе из правительства [области], министерств, но спикер почему-то требовал проверить только меня одну. Проверять нужно было всех. Но я здорова, и на тот момент ни одного случая коронавируса не было. Мы вообще удивились, когда вернулись и узнали, что в Италии эпидемия коронавируса... Более того, по саннормам никто из нас проверяться не был должен. Мы не были, как депутат Киселев, в очаге заражения, - рассказала Екатерина Куземка.

Отметим, что к 25 февраля Италия вышла на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом, а к 26 числу в стране было уже более 300 заразившихся, 11 итальянцев не смогли побороть смертельную инфекцию и скончались.

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