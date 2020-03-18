Коронавирус на Урале: при медколледже создаются волонтерские отряды, чтобы помогать пенсионерам с едой и лекарствами

На территории Урала создаются волонтерские отряды для того, чтобы помогать пожилым людям в период риска распространения вируса COVID-19. Возглавлять группы быстрого реагирования будут медики Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК).

Как рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель волонтерского центра Антон Киселев, отряды планируют сформировать в 12 городах Урала: Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Ирбите, Красноуфимске, Краснотурьинске, Серове, Новоуральске, Алапаевске, Сухом Логу, Сысерти, Асбесте и Екатеринбурге. Волонтеры будут помогать пенсионерам доставлять продукты и лекарства первой необходимости, а также рассказывать о мерах профилактики, чтобы не заразиться.

- Просвещение будет проходить по-разному: на улице в качестве раздачи листовок-памяток, объяснение информации на информационных точках, просветительская работа в различных трудовых коллективах – конечно, после согласования с их руководством, - объяснил Киселев. – А также информационно-просветительская работа в соцсетях.

Как отметил координатор волонтеров-медиков в СОМК Павел Чигвинцев, сами волонтеры не будут подвергаться высокому риску заражения коронавирусом, потому что их основная задача – не контакт непосредственно с заболевшими, а информирование здоровых о том, как не заболеть.

- Контактировать с заболевшими могут только медики-профессионалы, у которых есть соответствующее образование. Студенты не имеют права это делать, - добавил Чигвинцев. – Роль активистов – помочь преодолеть страх в обществе, транслировать приемы профилактики инфекции и пропагандировать в этих условиях особое внимание к здоровому образу жизни.

В отряды быстрого реагирования могут войти и простые жители, которые должны будут пройти обязательное обучение. Чтобы быть включенным в список волонтеров, нужно быть совершеннолетним и заполнить вот эту форму.

Напомним, вчера в Екатеринбурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Девушка прилетела из Италии и через несколько дней была госпитализировала в ГКБ №40 с высокой температурой. Сейчас за ее состоянием следят медики. А сегодня губернатор Евгений Куйвашев ввел на территории региона режим повышенной готовности.

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