Афиша галереи Синара Арт: выставка Дали будет работать в обычном режиме, а гастроли театра «Вертикаль» перенесены на май

Открытие выставки «Сальвадор Дали. Сюрреализм – это я. 16+

20 марта, 11:00

20 марта в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» (Верх-Исетский бульвар, 15/4) откроется большая выставка Сальвадора Дали «Сюрреализм – это Я». Уникальная экспозиция представит уральскому зрителю широкое разнообразие творчества самого известного художника ХХ века: в Екатеринбург прибыли подлинники графики, скульптуры из стекла, барельефы и оригинальные фотографии. Еще одной особенностью выставки станет зал мультимедиа, где представленные экспонаты «оживут».

Масштабный проект прибыл в уральскую столицу из Санкт-Петербурга. Организатор выставки - галерея современного искусства PS Gallery - известна по всей России уникальными экспозициями, сотрудничеством с Государственным Эрмитажем и тем, что объединила для ценителей искусства подлинники графики и мультимедийные технологии.

Творчество Сальвадора Дали является ключевым направлением PS Gallery, и на данный момент галерея представляет самую большую в Россию коллекцию графики и объектов великого испанца. Коллекционер, владелец PS Gallery Павел Башмаков, рассказал, что будущая выставка – результат многолетней работы. «Творческое наследие Дали - это бескрайний простор для исследований, и чем большее знаешь и видишь, тем больше хочется погружаться в созданный гением мир сюрреализма. Мы совместно с «Синара Центр» готовились к этой выставке больше года, а формирование экспозиции в таком развернутом масштабном формате заняло много лет. Уральский зритель увидит 11 графических серий, среди которых такие уникальные как «Посвящение Леонардо да Винчи» и «Капричос Гойи Сальвадора Дали». Кроме того, мы привезли в Екатеринбург барельефы и скульптуры из стекла – ряд объектов будет показан широкой общественности впервые».

В «Синара Центр» будут представлены оригиналы работ из таких известных графических серий как «Песнь песней царя Соломона», «Треуголка», «Воспоминания Казановы», «Фауст», «Дон Кихот Ламанчский», «Бестиарий Лафонтена», «Божественная комедия», «Озорные сны Пантагрюэля», «Библия», «Посвящение Леонардо да Винчи», «Капричос Гойи Сальвадора Дали». Всего посетители увидят более 140 произведений гения сюрреализма, а также оригинальные фотографии художника. По одному билету будет открыт вход и в зал мультимедиа с «Живыми снами» Сальвадора Дали: работы «оживут» под впечатляющее музыкальное сопровождение, что позволит зрителю получить совершенно новые впечатления. Еще одним сюрпризом для посетителей будет возможность сделать фото на знаменитом диване в форме губ.

Выставка будет открыта в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» (Верх-Исетский бульвар, 15/4) с 20 марта до 31 мая. График работы: с 11.00 до 21.00.

В «Синара Центр» будут представлены оригиналы работ из известных графических серий Дали

Обзорная экскурсия по выставке «Сальвадор Дали. Сюрреализм – это я», 16+

20 марта, 19:00

Приглашаем на первую экскурсию по масштабной выставке Сальвадора Дали из Санкт-Петербургской коллекции. Во время экскурсии вы ближе познакомитесь с уникальной экспозицией, которая представляет широкий спектр творчества известного художника ХХ века, услышите истории 11 графических серий, среди которых такие известные как «Посвящение Леонардо да Винчи» и «Капричос Гойи Сальвадора Дали», а также узнаете о влиянии сюрреализма – одного из важнейших направлений в истории искусства 20 века – на современное искусство и современную культуру.

Выставка организована совместно с галереей современного искусства PS Gallery (г. Санкт-Петербург).

Стоимость экскурсии для каждого участника: входной билет на выставку + 50 рублей за экскурсионное обслуживание в составе сборной группы.

Место встречи — касса галереи.

Верх-Исетский бульвар, 15/4

С 2009 года артисты театра «Вертикаль» играют пьесы, которые редко ставятся у других

Гастроли московского театра Вертикаль в Синара Центре (Верх-Исетский бульвар 15)

Гастроли современного русского театра «Вертикаль», которые должны были пройти в концертном зале «Синара Холл» с 22-24 марта, перенесены на май 2020 года. По словам организаторов, сейчас «Синара Центр» принимает все меры, чтобы гости были в безопасности. Душевные спектакли в исполнении искреннего театра «Вертикаль» все же состоятся 24 и 25 мая. Современный русский театр «Вертикаль» был создан в 2009 году. С этого времени артисты играют пьесы, которые редко ставятся у других.

«КАТЯ» 12+ Жанр: Музыкальная мелодрама

24 мая, 19:00

«Катя» — мелодрама с элементами мюзикла и эксцентрики. Наши дни. Немолодой спивающийся от невостребованности актер, утративший понимание смысла жизни, внезапно встречает на улице кошку. Взяв ее к себе в дом, он не предполагает, что за внешностью кошки скрывается нечто совсем другое. Присутствие «кошки» рядом — позволяет актеру нормализовать жизнь, поймать «за хвост» удачу, устроиться на работу в театр и… обрести семейное счастье.

В спектакле используются авторские песни.

Смотреть тем, кто верит в чудо и знает, что в жизни ему всегда есть место.

Билеты от 700 до 1200

В кассах Галереи Синара Арт и на kassir.ru

«Варшавская Мелодия» 12+ Жанр: Музыкальное дежа-вю

25 мая, 19:00

О чем. 1946 год. Послевоенная Москва. В зале консерватории, на концерте Шопена случайно встречаются Он и Она. Он — бывший фронтовик, неоднократно «прошитый» немецкими пулями. Она — гражданка Польши, приехавшая на учебу в Россию. Что их связало? Любовь. И почти тут же разъединила… политика.

Разъединила на 10 лет. Чтобы они смогли встретиться повторно — уже в Варшаве, в 1956-м. Где Он — известный русский ученый. И Она — звезда польской эстрады. Сумеют ли они восстановить прошлое и начать жизнь с чистого листа? Или ЕСТЬ ЛИ, что восстанавливать? И НАДО ли?

Прекрасные актерские работы, проникновенная музыка Ф. Шопена и песни в исполнении Анны Герман, ряд остроумных режиссерских находок подарят Вам незабываемые эмоции.

Смотреть тем, кто знает от трудностях жизни, но верит в любовь

Билеты от 700 до 1200

В кассах Галереи Синара Арт и на kassir.ru