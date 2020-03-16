«Ехал к маме на День рождения»: в массовой аварии на трассе «Екатеринбург-Пермь» погиб командир взвода городской ГАИ

Жуткая авария, которая произошла под Первоуральском на трассе «Екатеринбург-Пермь», унесла жизнь командира взвода городской ГАИ Дмитрия Борисова. Старший лейтенант, которому был 38-ой год, находился в автомобиле «Кио Рио». Еще один пассажир и водитель этой иномарки тоже погибли. Как оказалось, сотрудник полиции в этот день ехал на День рождения своей матери.

- К большому сожалению, это правда. Выражаю искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги, его товарищам по работе. Действительно, такая трагедия произошла, сотрудник ГИБДД находился в этом злополучном транспортном средстве в качестве пассажира. Он ехал по системе BlaBlaCar к своей маме в Пермский край, находясь в очередном отпуске. По факту ДТП проводится проверка, представителями МВД возбуждено уголовное дело, - сообщил Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

На трассе под Первоуральском погибли три человека. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, авария произошла рано утром в воскресенье, 15 марта. Водитель автомобиля «Кио Рио» попытался обогнать другую машину по встречке, но не справился с управлением на скользкой дороге. Сначала машину занесло, и она столкнулась с грузовым «Исузу». Дальше грузовик отбросило в «Ладу Ларгус», а «корейца» в рейсовый автобус. Помимо погибших в ДТП пострадал 13-летний мальчик: он получил сотрясение головного мозга, переломы обоих ног. Люди, ехавшие в автобусе, повреждений не получили.

Чтобы ликвидировать последствия аварии, пришлось организовать реверсивное движение.