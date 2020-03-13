МТС информирует екатеринбуржцев о переносе шоу «Поколение М: Blog&Voice»

Компания МТС информирует екатеринбуржцев о переносе ранее анонсированного на 21 марта в Ельцин Центре шоу «Поколение М: Blog&Voice» в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Новая дата будет выбрана и для планировавшейся на 20 марта в ТРЦ «Гринвич» фан-встречи подростков с популярными TikTok-блогерами. Оба эти мероприятия будут проведены после отмены ограничительных мер, принятых федеральными и региональными властями.

При этом жители Свердловской области по-прежнему могут пользоваться онлайн-возможностями проекта МТС «Поколение М», образовательный и состязательный комплекс которых был обновлён и расширен. На сайте pokolenie.mts.ru, а также на платформе коротких видео TikTok дети и подростки могут проходить обучение у именитых мастеров: педагогов Третьяковской галереи и ГИТИС, певицы Полины Гагариной, популярных дизайнеров и блогеров. А также участвовать в онлайн-конкурсах под их руководством и получать уникальные возможности: от персональных стажировок со звездами в столице до поступления в творческие ВУЗы.

Благодарим за понимание.