«Спасибо за хорошие битвы»: легендарный Мартен Фуркад, закончивший карьеру, поблагодарил Шипулина за трогательный пост в Instagram

Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин написал у себя в Instagram теплый пост, посвященный уходу из спорта легендарного биатлониста Мартена Фуркада. Последний не остался в стороне и ответил в комментариях к посту Шипулина.

- Ты - великий спортсмен и чемпион, который оставил невероятный след в истории нашего вида спорта. Очень непростой и интересный соперник, противостоять которому было огромной честью и удовольствием, - написал Антон Шипулин.

Титулованный биатлонист отметил, что Мартен Фуркад при желании мог бы продолжать спортивную карьеру.

- Сегодня настал тот день, когда ты уходишь из спорта. Уходишь в тот момент, когда ещё способен бороться за самые высокие места и не готов ждать, когда не сможешь быть в топе. Делаешь это вовремя, с честью и достоинством. Но биатлону будет тебя не хватать. Удачи тебе во всем новом, - написал Антон Шипулин.

В своем посте Шипулин отметил аккаунт французского биатлониста. Тот не заставил себя ждать и ответил российскому спортсмену.

- Спасибо, Антон, за все хорошие битвы, - написал легендарный француз.

anton_shipulin Шипулин поблагодарил Фуркада

Напомним, что 31-летний Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и тринадцатикратным чемпионом мира. Биатлонист заявил о завершении карьеры в пятницу, 13 марта.

Напомним, что недавно стало известно о том, что Антона Шипулина лишили статуса олимпийского чемпиона.