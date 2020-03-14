2020-03-14T13:15:38+03:00
Спорт

«Спасибо за хорошие битвы»: легендарный Мартен Фуркад, закончивший карьеру, поблагодарил Шипулина за трогательный пост в Instagram

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону накануне объявил о том, что покидает спорт
Евгений Стоянов
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Шипулин и Фуркад не раз становились соперниками на соревнованиях. Фото: страница Антона Шипулина в InstagramШипулин и Фуркад не раз становились соперниками на соревнованиях. Фото: страница Антона Шипулина в Instagram
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Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин написал у себя в Instagram теплый пост, посвященный уходу из спорта легендарного биатлониста Мартена Фуркада. Последний не остался в стороне и ответил в комментариях к посту Шипулина.

- Ты - великий спортсмен и чемпион, который оставил невероятный след в истории нашего вида спорта. Очень непростой и интересный соперник, противостоять которому было огромной честью и удовольствием, - написал Антон Шипулин.

Титулованный биатлонист отметил, что Мартен Фуркад при желании мог бы продолжать спортивную карьеру.

- Сегодня настал тот день, когда ты уходишь из спорта. Уходишь в тот момент, когда ещё способен бороться за самые высокие места и не готов ждать, когда не сможешь быть в топе. Делаешь это вовремя, с честью и достоинством. Но биатлону будет тебя не хватать. Удачи тебе во всем новом, - написал Антон Шипулин.

В своем посте Шипулин отметил аккаунт французского биатлониста. Тот не заставил себя ждать и ответил российскому спортсмену.

- Спасибо, Антон, за все хорошие битвы, - написал легендарный француз.

anton_shipulinanton_shipulin
Шипулин поблагодарил Фуркада
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Напомним, что 31-летний Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и тринадцатикратным чемпионом мира. Биатлонист заявил о завершении карьеры в пятницу, 13 марта.

Напомним, что недавно стало известно о том, что Антона Шипулина лишили статуса олимпийского чемпиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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