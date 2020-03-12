На меня упал лед с крыши: что делать и кому звонить

В Екатеринбурге силовики продолжают выяснять, кто виноват в ЧП на улице Победы. Там, 9 марта, с крыши дома №55 на женщину и ее детей свалилась глыба льда. Мама успела закрыть собой деток - они отделались ушибами. А вот 37-летнюю женщину увезли в травматологию… С наступлением весны такое происходит сплошь и рядом. «Комсомолка» составила инструкцию куда бежать, если на вас или вашу машину упал снег, как привлечь виновных к ответственности и возместить ущерб.

КТО ВИНОВАТ?

В Свердловском областном суде ежегодно сталкиваются с подобными историями. Например, 6 января на 88-летнюю женщину, проходившую мимо дома на улице Очеретина, 9 с крыши упал снег. Пенсионерка получила ушибы, гематому головы и перелом ребер. Тогда виноватой оказалась управляющая компания. Прокуратура установила, что она плохо почистила кровлю от снега и наледи. Коммунальщиков оштрафовали на 250 тысяч рублей. Однако не во всех случаях виновник очевиден.

Важно знать, откуда именно упала наледь – с кровли, или же с козырька балкона одной из квартир.

Счищать снег с крыши многоквартирного дома это обязанность собственников и управляющей компании.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если с кровли…

Счищать снег с крыши многоквартирного дома это обязанность собственников и управляющей компании.

- Жилищный кодекс и постановление Госстроя РФ № 170 возлагают на собственников и управляющие организации обязанность обеспечивать исправное состояние всего жилого дома и кровли в частности, - поясняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Невыполнение этих требований влечет административную и уголовную ответственность.

Если с балкона…

Все зависит от того, что это за балкон. Предусмотрен ли он изначальным проектом дома или собственник жилья его модифицировал. Да так, что на нем стал копиться снег и лед.

- Если козырек был установлен собственником балкона, то он несет риски связанные с возможными несчастными случаями, - объясняет адвокат Владимир Винницкий.

Ответственность несет УК, если это общая собственность и балкон возведен в рамках существующего проекта. А также, если УК с ведома жильцов провела модернизацию, например, установила архитектурные элементы.

За сосульки падающие с переделанного балкона отвечать будет собственник квартиры.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты рекомендуют счищать снег и лед со своего балкона, чтобы потом не пришлось разбираться и что-то кому-то доказывать. Тем более, если вы установили его самостоятельно.

- Содержание самовольно установленных, не относящихся к общему имуществу дома козырьков, эркеров, балконов, лоджий - прямая обязанность собственников, - уточняют в мэрии. - Ответственность за ненадлежащее выполнение требований по очистке этих конструкций от снега, наледи и сосулек они несут самостоятельно.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если лед упал на машину или на человека, то бремя доказывания, как говорят юристы, висит на пострадавшем. Он сам должен предпринять несколько шагов, чтобы впоследствии суд встал на его сторону. Важно понимать, если падение наледи привело к телесным повреждениям или существенному имущественному ущербу, то речь пойдет не просто о возмещении ущерба, а о привлечении виновного к уголовной или административной ответственности, объясняет адвокат Владимир Винницкий.

Шаг 1

Если вы, или люди рядом с вами пострадали, то звоните в «скорую». Медики окажут помощь, зафиксируют повреждения и степень тяжести. Если здоровью человека был нанесен серьезный ущерб или лед с крыши упал на машину, вызовите полицию. При этом учтите, что в ГИБДД звонить смысла нет, так как машина стояла на месте, а значит, это не ДТП. Документы из полиции потом могут попросить в страховой компании.

Шаг 2

Сфотографируйте или запишите на видео место ЧП и наличие повреждений (если речь идет об имуществе, например, машине). Делайте побольше снимков и обязательно с привязкой к местности – на кадре должна быть не только пострадавшая машина, но и номер дома, состояние крыши. Во-вторых, не помешает на месте найти тех, кто был свидетелем падения льда. Обязательно возьмите контакты. Можно также посмотреть, не установлены ли рядом камеры видеонаблюдения, на которые мог попасть сход льда. Все это поможет в суде.

Содержание самовольно установленных, не относящихся к общему имуществу дома козырьков, эркеров, балконов, лоджий - прямая обязанность собственников, напоминают в мэрии.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шаг 3

Если после падения наледи вам пришлось пройти лечение, то не выбрасывайте чеки от лекарств. Сохраняйте также все чеки и документы на медицинские услуги (если они были платными), которые вам были оказаны во время лечения. Это пригодится для того, чтобы посчитать расходы, связанные с возмещением ущерба.

Шаг 4

Вы можете обратиться в прокуратуру и попросить провести проверку, надлежащим ли образом убирали наледь с крыши дома. Итоги проверки могут пригодиться, как доказательство в суде. Тут стоит добавить, что свои интересы пострадавший гражданин должен защищать самостоятельно – через адвоката, например. Но если человек недееспособен или относится к категории социально незащищенных групп населения, то его интересы будет защищать уже прокуратура.

- Прокуратура может обратиться в суд только в интересах тех граждан, которые сами в силу возраста или состояния здоровья не могут туда обратиться, - объясняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Это инвалиды, пенсионеры, несовершеннолетние, дети-сироты…

Шаг 5

Также нужны доказательства того сколько стоит ремонт поврежденного имущества – нужны квитанции. Если машина или вещь не пригодны к ремонту, значит это должно быть зафиксировано соответствующими материалами, заключением эксперта, товароведческой экспертизой. Если дело рассматривается в суде, то экспертизу суд и назначает. В досудебном порядке стороны между собой договариваются, как назначать эксперта. Как правило, занимается этим все же пострадавшая сторона. Тут многое зависит от поврежденного имущества. Если это машина, то эксперта обычно предоставляет дилер, который осуществляет гарантию на машину. За товароведческой экспертизой можно обратиться в торгово-промышленную палату. Также есть общественные организации, которые этим занимаются.

Сосулек на домах почти не осталось, однако на некоторых крышах все еще есть не растаявшая наледь.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВИЖУ НАЛЕДЬ НА КРЫШЕ – КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

В любом случае лучше всего сохранять бдительность и не ходить вдоль домов, с козырьков которых свисает наледь или сосульки. А если же вы видите дом, с которого вот-вот упадет глыба льда, то можно позвонить в районную администрацию и попросить почистить крышу.

- Можно просто позвонить в приемную, но лучше обратиться в отдел благоустройства, - объясняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Обязательно при этом сказать адрес дома, на крыше которого образовалась наледь. В таком случае на этот адрес будет отправлен квартальный. Квартальный на своей территории знает всех собственников зданий. Ведь здание может быть муниципальным, офисным или жилым фондом. Квартальный знает и какая у дома управляющая компания. Он может оперативно повлиять, чтобы в кратчайшие сроки вопрос был решен.

С начала года в Екатеринбурге произошло три случая с падением льда с крыши на людей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОНКРЕТНО

Куда звонить?

Телефоны отделов благоустройства районных администраций Екатеринбурга:

Орджоникидзевский район: +7(343)304-25-44

Кировский район: +7(343)374-08-20

Октябрьский район: +7(343)304-26-10

Верх-Исетский район: +7(343)371-01-59

Железнодорожный район: +7(343)304-79-21

Ленинский район: +7(343) 376-48-76

Чкаловский район: +7(343)304-78-62