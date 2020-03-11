Пришел проверить очередь на жилье: посетитель оставил в мэрии Екатеринбурга 400 тысяч и сушеные грибы

В Екатеринбурге посетитель мэрии оставил в одном из кабинетов пакет с довольно интересным содержимым. В нем лежали 400 тысяч рублей, а еще там были сушеные грибы…

Как рассказал «КП» источник в администрации Екатеринбурга, пакет находился в кабинете 239. Там расположен отдел регистрации муниципального жилья и оформления договоров.

- Посетитель был военным, в кабинет он пришел, чтобы узнать, как продвигается его очередь по получению муниципального жилья. Он предлагал угоститься грибами, но специалист отказалась, потом он ушел, а пакет оставил, - рассказал наш собеседник.

В итоге представители администрации вызвали полицию. Силовики осмотрели пакет и увезли его с собой. Грибы отправят на исследование.

В екатеринбургской полиции от комментариев по поводу произошедшего воздержались.

Пресс-секретарь екатеринбургской мэрии Виктория Мкртчан также отказалась от комментариев. Она пояснила, что никогда не комментирует информацию от неназванных источников.