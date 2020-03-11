2020-03-11T11:25:23+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в служебном авто, оставили дома до августа

Прокуратуре не удалось добиться того, чтобы их вернули в СИЗО
Евгений Стоянов
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За время пока подсудимые насиловали девушку, они не среагировали на 19 вызовов. Фото: СУ СКР, соцсетиЗа время пока подсудимые насиловали девушку, они не среагировали на 19 вызовов. Фото: СУ СКР, соцсети
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Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании студентки из Казахстана в служебном автомобиле, останутся под домашним арестом.

В феврале Ленинский районный суд отпустил Андрея Бессарабова и Вячеслава Тропина под домашний арест (до этого они находились в СИЗО), а Вадим Мустафин и до этого не мог покидать пределы своей квартиры.

С решением Ленинского суда, отпустившим экс-полицейских из СИЗО, не согласилась прокуратура. Ее апелляцию рассмотрели 11 марта в Свердловском областном суде.

- Судья поддержал доводы защиты подсудимых и оставил в силе решение Ленинского районного суда, - рассказали «КП» в пресс-службе облсуда.

Под домашним арестом Андрей Бессарабов, Вячеслав Тропин и Вадим Мустафин пробудут до 4 августа.

До этого троица бывших силовиков в качестве оправдания заявляла, что девушка оказывала им интимные услуги. Но следователь, занимавшийся расследованием этого уголовного дела, полностью опроверг эти высказывания. Также силовик рассказал некоторые детали произошедшего.

- У потерпевшей не было при себе паспорта, и полицейские попросили проехать с ними под предлогом «проверки документов» в участок. Друг девушки заявил, что поедет за ними, на что ему также пригрозили. Они решили, что раз она прошла рядом с сауной и села в машину, то оказывает интимные услуги, а водитель – ее сутенер, - рассказал «КП»-Екатеринбург следователь по особо важным делам следственного управления по Ленинскому району Екатеринбурга Ярослав Кузвесов.

Также следователь рассказал, что за время пока подсудимые насиловали девушку, они не среагировали на 19 вызовов. Стоит отметить, что в ту ночь для наряда ППСП это было лишь второе совместное дежурство.

Теперь бывшим полицейским грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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