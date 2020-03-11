«Связали руки собачьим поводком»: на Урале похитители убили мужчину на поле для пейнтбола, пытаясь выбить долг в 14 тысяч

В Екатеринбурге Свердловский облсуд осудил четырех вымогателей, жестоко расправившихся с мужчиной на площадке для пейнтбола. Сначала его долго избивали, используя подручные предметы, а потом один из похитителей задушил жертву.

Все произошло в мае 2018 года. О деталях расследования «КП-Екатеринбург» рассказал руководитель следственного отдела СКР по Кировграду Игорь Силин.

В ходе следствия силовики установили, что к преступлению оказались причастны Петр Зорин, Сергей Цыганок, а также братья Дмитрий и Александр Мрувчинские.

Днем Зорин и браться Мрувчинские устроили застолье. В какой-то момент они решили получить долг с одного из своих знакомых – Евгения Порошина. Нетрезвая компания села в вазовскую «десятку» и поехала домой к Порошину. Супруга Евгения отказалась пускать незваных гостей. Тогда преступники начали угрожать, что взломают дверь. После этого напуганная женщина все-таки согласилась ее открыть.

Несчастный жил в этом доме. Фото: следственный отдел СКР по Кировграду

В квартире Зорин и братья Мрувчинские начали избивать Евгения Порошина. Компания требовала от жертвы вернуть 14 тысяч, которые тот якобы занял у их подельника - Сергея Цыганка.

- После этого Александр Мрувчинский нашел в коридоре квартиры поводок для собаки, которым связал за спиной руки Евгения Порошина. При этом Зорин удерживал жертву, а Дмитрий Мрувчинский помогал брату советами. Также он проверил надежность узлов, - рассказывает руководитель следственного отдела СКР по Кировграду.

Несчастного избивали в собственной квартире. Фото: следственный отдел СКР по Кировграду

Затем похитители вывели Евгения Порошина на улицу. Жертву усадили на заднее сиденье «ВАЗа», принадлежавшего Дмитрию Мрувчинскому. При этом Зорин и второй брат Мрувчинский сели на сиденье с разных сторон, чтобы жертва не могла сбежать.

Все вместе они поехали в Невьянск, где находился Цыганок, которому жертва якобы была должна деньги. В итоге к преступникам присоединился Сергей Цыганок. Жертву в очередной раз избили, на этот раз уже вчетвером.

Следствие считает, что Цыганок нанес Евгению Порошину не меньше 10 ударов руками и ногами по голове и телу, а также не меньше двух ударов деревянной палкой по голове.

Евгений Порошин был уверен, что преступники его убьют, поэтому согласился на все их требования и пообещал выплатить деньги.

Тогда компания на машине вновь поехала в Кировград – к родственникам Порошина, которые должны были найти деньги. На этот раз жертву закрыли в багажнике машины.

Мужчину избивали этой гантелей. Фото: следственный отдел СКР по Кировграду

- Вернувшись в Кировград, все поднялись в квартиру Порошина, где вся компания продолжала наносить удары Порошину по различным частям тела, удары наносили руками, а также резиновой гантелей, металлической трубкой от пылесоса и стеклянной бутылкой из под пива по голове потерпевшего, - уточняет Игорь Силин.

Напуганный Порошин сказал похитителям, что за деньгами нужно проехать к его родственнику. В итоге мужчины снова покинули квартиру жертвы и поехали за «выкупом». Но по дороге преступники испугались, что родственник жертвы обратится в полицию. После этого преступники решили поменять планы.

- Вся компания поехала на площадку для игры в пейнтбол, расположенную в лесном массиве Кировграда, где каждый, с целью вымогательства денежных средств, нанес Евгению Порошину не менее двух ударов руками и ногами по голове и телу. В результате действий Зорина, Цыганка и братьев Мрувчинских, потерпевшему были причинены множественные телесные повреждения, которые квалифицируются как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, - уточнил Игорь Силин.

Труп закидали ветками и засыпали грунтом. Фото: следственный отдел СКР по Кировграду

Но этого преступникам показалось мало.

- Далее, находясь на площадки для игры в пейнтбол, Цыганок взял в багажнике автомобиля неустановленный предмет, изготовленный из плотного гибкого материала. После этого он подошел к лежащему на земле Порошину и обмотал один конец вокруг шеи потерпевшего, второй конец указанного предмета поднял вверх так, что верхняя часть туловища Порошина поднялась над землей. В результате наступила смерть потерпевшего от механической асфиксии в результате удавления петлей, - подытожил представитель СК.

Затем преступники перетащили труп Порошина вглубь леса, выкопали яму и засыпали тело несчастного грунтом.

В ходе следствия силовики допросили больше 10 свидетелей и провели 15 различных экспертиз. Также следователи проводили очные ставки и осмотры мест происшествия.

Трем преступникам были предъявлены обвинения по целому ряду статей, среди которых «Похищение человека», «Нарушение неприкосновенности жилища», «Вымогательство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Грабеж» и «Укрывательство преступлений». Сергею Цыганку предъявили обвинение в убийстве и вымогательстве.

Суд города Кировграда учел личности подсудимых, в частности тот факт, что все кроме Петра Зорина до этого были неоднократно судимы, а Цыганок освободился из мест лишения свободы в начале мая 2018 года. Зорину назначили 8,6 лет колонии, братьев Мрувчинских приговорили к 11 и 12 годам, а Цыганку назначили 15 лет. Все преступники будут отбывать наказание в колонии строго режима. Правда, с таким решением суда похитители не согласились и подали апелляцию на это решение. Но Свердловский областной суд оставил ее не удовлетворил.