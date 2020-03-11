В Екатеринбурге впервые состоится музыкальное шоу «Поколение М: Blog&Voice» с участием популярных блогеров TikTok и звёзд телешоу

ПАО «МТС» и TikTok в рамках и творческого благотворительного проекта «Поколение М» лично познакомят юных екатеринбуржцев с их ровесниками, которых они хорошо знают по съёмкам в телешоу и интернет аккаунтам.

Участие в музыкальном шоу «Поколение М: Blog&Voice» примут популярные блогеры с суммарной аудиторией более 11 млн подписчиков в TikTok: Anriel, Kirill Felix, Мимимижка, Диана Астер, Pokrov, Katy Milash. Вместе с ними на сцену выйдут молодые вокалисты, участники популярных телешоу, артисты «Эколь» София Федорова, Иван Кургалин, Мишель, группа Немодные, Akmal и Шема.

Шанс выйти на одну сцену с восходящими звёздами имеют и талантливые екатеринбуржцы, готовые принять участие в проекте «Поколение М». До 19 марта необходимо снять на видео и загрузить на сайт проекта сольный или групповой танцевальный номер. Заявки принимаются от исполнителей в возрасте от 11 до 18 лет. Важное условие: при размещении видеоролика необходимо указать название своего города, фамилию, имя и возраст. Определит победителей творческое жюри, состоящее из представителей продюсерского центра «Эколь» и компании МТС. Участие в конкурсе бесплатное, призом станет выступление на шоу «Поколение М: Blog&Voice» в Ельцин центре.

Познакомиться с блогерами-миллионниками можно будет за день до концерта: 20 марта в 18:00 его звёздные участники встретятся со своими фанатами в ТРЦ «Гринвич». Ставшие известными уже в детстве артисты и блогеры расскажут о том, как построить творческую карьеру, как раскрутить блог, за которым следят миллионы, поделятся опытом и историями из жизни. Их поклонники смогут взять автограф у своих кумиров, сфотографироваться с ними и, возможно даже, записать с ними ролик для TikTok. Присутствие на фан-встрече, как и на концерте, бесплатное, но требует предварительной регистрации на сайте.

«Цифровые технологии ощутимо меняют нашу жизнь, и МТС, как проводник новых технологий, несёт ответственность за то, чтобы они служили развитию человека. Особенно молодого, наиболее чутко воспринимающего всё новое. Созданный нами благотворительный проект «Поколение М» призван развивать творческое начало в подростках и способен дать равные возможности всем детям, вне зависимости от их места жительства. Приглашая юных екатеринбуржцев на музыкальное шоу «Поколение М: Blog&Voice», мы хотим вдохновить их на раскрытие собственных способностей» – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Музыкальное шоу «Поколение М: Blog&Voice» состоится 21 марта в Ельцин центре — начало в 17:00. Бесплатные билеты можно получить в салонах МТС, либо на сайте.