«С таким рублем продержимся год»: как рост курса валюты повлияет на жизнь екатеринбуржцев

В минувший понедельник, 9 марта, обвалился рубль. Иностранная валюта выросла в цене, аж, до 75 рублей за доллар и 85 рублей – за евро. Случилось это, как считают эксперты, на фоне двух факторов: спада китайской экономики из-за коронавируса (например, экспорт в Китай снизился на 17%), а также после срыва сделки между Россией и Саудовской Аравией по сокращению нефтедобычи. Нефть потеряла в цене почти треть – упала с $50 до $35 за баррель.

Если вспомнить кризис 2014 года, когда доллар вырос в два раза, люди штурмовали обменные пункты, чтобы купить иностранную валюту. «Комсомолка» посмотрела, как обстоят дела в екатеринбургских банках.

«МЫ БЕСПОКОИМСЯ, НО К КРИЗИСУ ГОТОВЫ»

Первой нашей точкой стал филиал Уральского банка реконструкции и развития на Луначарского. В зале ожидания сидели пять человек. По словам сотрудника банка, наплыва желающих купить валюту не прибавилось. Однако позже руководство банка все-таки отметили интерес екатеринбуржцев к покупке иностранных денег.

- Количество операций по обмену доллара на рубли выросло более, чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим периодом, - говорит директор дивизиона «Екатеринбург» в УБРиР Олег Попков. – Клиент также меняет евро на рубли. С 5 по 7 марта объем обмена евро на рубли вырос в полтора раза. Это говорит о том, что клиент пытается заработать на разнице.

Местные жители не беспокоятся на счет подорожания иностранной валюты.Фото: Ирина Смирнова

В Восточном Экспресс банке людей также немного. Две девушки пришли оплатить кредит, мужчина – поменять карту.

- Даже не волнуюсь по этому поводу, - пожимает плечами одна из посетительниц Светлана. – В 2014 – м уже пережили один кризис. Так что мы готовы. Мы ведь уже ничего не поменяем, остается только подстраиваться под обстановку.

В отделениях банков Екатеринбурга все спокойно.Фото: Ирина Смирнова

Аналогичные ситуации днем во вторник были в ОТП-банке и Газпромбанке. На входе в Сбербанк нам попалась семейная пара из Екатеринбурга. Ирина и Николай специально зашли в финансовую организацию, чтобы посмотреть, за сколько здесь продают доллар.

- Мы вчера заходили и думали купить, но что-то остановило. Сегодня интерес еще больше подрос, - делится Ирина. – Поэтому вечером уже в онлайн-банке купим $500, чтобы лежали про запас. В интернете читали, что валюта может вырасти до 90 рублей.

Но в целом ажиотажа из-за валюты здесь тоже не было.

- Людей больше не стало. Хотя, со вчерашнего дня горожане приходят и интересуются курсом, консультируются, как и где лучше купить евро или доллар. Как правило, они покупают валюту в личном кабинете через интернет. Там и курс выгоднее, - заметил менеджер Сбербанка Константин.

- 9 марта был выходным и большинство наших соотечественников были лишены возможностей совершать сделки с наличными. Существовали возможности продать или купить валюту только в безналичном виде. Многие отказались, пока картина происходящего на рынке не будет более четкой, - объясняет заместитель председателя правления банка «Нейва» Игорь Кошмин. – То, что сейчас происходит назвать ажиотажем нельзя. Есть небольшое увеличение активностей в сделках по покупке и продаже валюты. Но большим спросом пользуется продажа валюты, чем покупка.

«2014 НЕ ПОВТОРИТСЯ»

Эксперты-экономисты не советуют сейчас бежать сломя голову в банки и менять рубли на иностранные деньги. Почему? Пусть рубль и обвалился в один день, он также может вырасти обратно.

- Пока говорить о кризисе рано. Нет никакого прогноза, что доллар подскочит до 90 рублей! Зачем тогда его покупать? – говорит независимый финансовый аналитик Виталий Калугин. – Что же касается паники в стране… У России есть возможности, чтобы продержаться с таким рублем целый год, даже с низкой нефтью. Валютной паники по образцу 2014 года не будет. С тех пор мы серьезно изменились с точки зрения макроэкономики и стабильности государство. У нас есть деньги, которые могут пустить на поддержку экономики в случае внешних шоков. Я уверен, что Центробанк не будет поднимать доллар выше 75 рублей.

Банкиры заметили небольшой рост покупки доллара и евро через онлайн сервисы.Фото: Ирина Смирнова

Если говорить о повышении цен на импортные товары, по мнению экспертов, в ближайшие три месяца мы его не увидим. За это время ситуация на валютном рынке может кардинально поменяться в лучшую сторону. Пока на складах импортеров товар еще есть и продавать его должны по старым ценам.

- Будем следить за ситуацией в ближайшие две недели. Это как раз покажет дальнейшее поведение рубля. Но глобальные перемены мы заметим только летом, к этому времени может вырасти инфляция и закончиться бюджет, - добавляет Калугин.

- В какой-то степени надо готовиться к ухудшению положения, - считает независимый финансовый аналитик Константин Селянин. – Доходы не растут. Цены чуть раньше или чуть позже вырастут. Действительно, влияние девальвации мы почувствуем уже к лету. А по некоторым товарам рост цен будет заметен и раньше. Поэтому, если вы намеревались купить гаджет или технику, и по каким-то причинам откладывали эту покупку – то можете сделать это сейчас. Пока нет нехватки товара и цены держаться на том же уровне.

БИЗНЕС БЬЕТ ТРЕВОГУ

В отличие от простых граждан, уральские бизнесмены бьют тревогу.

Буквально за сутки нескольким местным компания пришлось перекроить все свои планы.

- Планы были сверстаны исходя из финансовых возможностей компаний, а на сегодня эти возможности ослабли, - рассказывает Андрей Беседин, президент Уральская торгово-промышленной палаты. – Мы договорились об одной стоимости поездки, подразумевая, что мы переведем деньги в валюту, а сейчас мы не в состоянии обеспечить ранее достигнутые договоренности на новых условиях. Есть проблема у компаний, которые ранее частично купили продукцию, а сейчас нужно вносить второй платеж. Озадачены многие предприниматели, ведь сделки перешли из разряда выгодных в невыгодные.

Предприниматели ведут переговоры, чтобы работать на новых условиях. Но изменения даже нескольких пунктов договора требуют времени. А время это деньги и потери.