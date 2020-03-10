«Ты трус!»: свердловский министр ЖКХ потребовал извинений от депутата за слова про дом со старой-новой крышей

Депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер съездил в город Каменск-Уральский, что в ста километрах от Екатеринбурга. Здесь народный избранник обратил внимание на одну из многочисленных двухэтажек по адресу улица Калинина, 71, построенный в 1958 году.

Этот дом стал причиной для спора. Фото: личная страница Вячеслава Вегнера в Facebook

КОРОНАВИРУС ПОРАЖАЕТ МОЗГ!

Половина кровли на жилом строении была недавно отремонтирована, а другая половина продолжила пребывать в плачевном состоянии. «Непорядок!» - подумал депутат и накатал гневный пост на своей страничке в Facebook.

«Коронавирус поражает мозг. Левую половину. И она забывает о том, что ремонт надо выполнять полностью, а не наполовину. Именно так это проявляется в Фонде капремонта». Крышу дома по улице Октябрьская в Каменске-Уральском подлатали только справа! Может и нам забыть и начать платить четверть? Или нет, за халтуру платить совсем не надо», - рассудил Вячеслав Вегнер.

Известно, что министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов нередко реагирует на записи в социальных сетях, которые касаются его сферы. В прошлом году, министр даже обозначил авторов ряда постов термином «фейсбучные эксперты».

Отреагировал Николай Смирнов и на эту запись.

«Прежде чем писать посты, лучше проконсультироваться, чтобы не попасть впросак», - написал Смирнов, задав тон дискуссии с депутатом.

Фото: личная страница Вячеслава Вегнера в Facebook

ОДИН МНЕ ТОЖЕ ГОВОРИЛ, ТЕПЕРЬ СИДИТ

В ответ Вегнер парировал, что консультироваться и проверять информацию – это функция прокуратура и «ее карающего меча».

«Один мне тоже так говорил, теперь сидит», - ответил Вячеслав Вегнер.

После этого Николай Смирнов объяснил, почему отремонтирована только половина крыши. По его словам, в доме не проводился капитальный ремонт, а крышу подлатала управляющая компания в рамках текущего ремонта. Также, министр показал фото такого же дома на той же улице Калинина. Здесь был проведен капитальный ремонт с соблюдением всех требований закона.

«Вот дом после капремонта на этой улице, а ваше фото – это текущий ремонт, который выполнила управляющая компания», - заявил Смирнов. – К капитальному ремонту, проводимым фондом, отношения не имеет. Вячеслав Вегнер, жду извинений!

Но депутат извиняться отказался, аргументировав позицию тем, что ему нужно разобраться «с обращением жителей».

«Вопросы остаются, почему тогда дом, имеющий трещины на стенах, не повергается капремонту? Почему он в таком состоянии не ремонтируется капитально? Почему нет контроля?

Ответ министра последовал буквально через минуту.

Фото: личная страница Вячеслава Вегнера в Facebook

САМИ ПРИНЯЛИ ЗАКОН, ТЕПЕРЬ КРИЧИТЕ

«Почитайте закон о капитальном ремонте, который вы принимали. Там все ответы. Да, я и не сомневался, что вы не извинитесь за недостоверную информацию, которую размещаете», - написал министр.

В ответ депутат заявил, что информация достоверна, так как дом находится в непригодном виде.

«Трусливый уход от ответственности за свои слова», - резюмировал Николай Смирнов, и прекратил спор.

Кстати, в официальной документации к этому жилому 12-квартирному дому, где проживает 39 человек, указано, что он не признан аварийным. Жители дома задолжали за вносы за капремонт больше 106 тысяч рублей.

Информация о ближайших работах в доме. Фото: сайт reformagkh.ru

Ближайшие работы по капремонту в доме проведут в 2022 году: здесь заменят канализацию, труды горячего и холодного водоснабжения. Всего до 2042 году в здании проведут 18 ремонтных работ.