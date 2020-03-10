Призыв-2020 в Екатеринбурге: Депутаты Гордумы предложили бороться с фирмами, помогающими «косить» от армии

В городской Думе Екатеринбурга сегодня размышляли над тем, что мешает уральским призывникам, у которых нет никакой законной отсрочки, попасть на военную службу. Так, на постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения с докладом о том, как прошел осенний призыв выступили представители военного комиссариата Свердловской области. Если говорить про Екатеринбург, то в целом, наш город справился и отправил в армию именно столько молодых людей, сколько армии требуется. Но есть нюансы.

- Обязательная норма призыва граждан на военную службу в 2019 году, установленная для Екатеринбурга в количестве 855 человек выполнена в полном объеме, - сообщает Вадим Денисов, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Свердловской области. - Шесть человек призваны в президентский полк. Четыре человека – в научные роты Министерства обороны и федеральной службы войск национальной гвардии.

Из поданных в суд 88 заявлений призывников, требовавших отсрочку, удовлетворено было всего одно.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если говорить про районы, то в Екатеринбурге есть передовики по призыву и те, кто отстают. В числе последних оказались Чкаловский, Орджоникидзевский и Железнодорожный районы. Всего же из города было отправлено 1011 человек. При этом срок осеннего призыва в столице Урала пришлось продлить аж до 31 декабря. Одна из причин – те призывники, которых уже собирались отправить с эшелоном на службу, внезапно пожаловались в суд на то, что им якобы по состоянию здоровья служить не полагается. По этой причине многим районам города пришлось скорректировать задание по призыву, так как иначе они могли его не выполнить.

- В Екатеринбурге большую активность проявили коммерческие организации, которые ведут работу против призыва, - объясняет Вадим Денисов. - Их цель – не освободить полностью гражданина от призыва, а освободить его от отправки конкретно в этот призыв. Они помогают призывникам составить исковое заявление в суд по надуманному поводу – якобы человек болеет и просит отменить призыв. Пока исковое заявление находится в суде, его забрать не могут. Но они обманывают наших призывников. Из поданных 88 заявлений удовлетворено было всего одно. Они затягивают призыв для гражданина и зарабатывают на нем деньги. Одна лишь консультация у них стоит около 37 тысяч. В последующем молодой человек, может, не найдет деньги, чтобы заплатить за услуги и его все равно призовут. У большинства ведь нет оснований для предоставления отсрочки или освобождения от призыва.

Как отмечают в областном военкомате, они пробовали жаловаться на таких коммерсантов и в антимонопольную службу, и в региональное управление ФСБ, и в военную прокуратуру. Однако проверки нарушений закона не обнаружили.

Чтобы выполнить план по призыву, в 2019 году сотрудники военкомата работали до 31 декабря.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас эти организации почти не действуют, а как только начнется призыв, они выкупят рекламные места на самых проходимых улицах и повесят там свои плакаты, - говорит Вадим Денисов. - В прошлом году призыв у нас очень тяжелый был. Мы каждого человека считали для выполнения нормы. Если восемь субъектов ЦВО не выполнили ее, то мы (Свердловская область, - Ред.) должны были выполнить. Но получалось, что даже 21 декабря мальчишкам от 18 до 24 лет приходили СМС и спам в социальные сети: «Хочешь избежать призыва? Можешь обращаться к нам». Мы написали письмо в Роскомнадзор, приложили сканы конкретных СМС и листовок. И ничего. Нам ответили, что они (коммерческие организации, - Ред.) просто оказывают юридические услуги. А у большинства дирекции находятся в других регионах.

Также представители военкомата добавили, что реклама подобных контор висит и на машинах, которые ездят по городу. В связи с этим в Гордуме предложили задействовать ГИБДД в борьбе с подобной рекламой.

- Давайте мы проработаем момент по обращению в МУГИСО по контролю за вот этими рекламными объявлениями, которые висят на рекламных территориях, для того чтобы снизить хотя бы процент их нахождения, - озвучил предложение Сергей Воронин, председатель постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. - Если мы не можем через суд закрыть их интернет-сайты, то, по крайней мере, наружную рекламу можем как-то ограничить. Может, нужна законодательная инициатива, чтобы эти машины с призывом «помогу откосить от армии» сотрудники ГИБДД останавливали?

Добавим, что областном военном комиссариате рассказали об одном удачном случае борьбы с наружной рекламой одной из таких фирм – но тогда рекламный плакат убрали потому, что он наносил вред престижу вооруженных сил.