В Екатеринбурге за месяц снесут торговый центр ради новой станции метро

В Екатеринбурге Семнадцатый арбитражный апелляционный суд поставил точку в споре администрации города и компании «Промавтосервис», оставив в силе решение Арбитражного суда Свердловской области.

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В решении суда указано, что компания должна до 10 апреля 2020 года снести здание торгового центра, незаконно возведенного над недостроенной станцией екатеринбургского метрополитена «Бажовская» на перекрестке улиц 8 марта и Большакова.

Мэр Александр Высокинский активно продвигает идею развития подземки, а также канатной дорогиФото: Алексей БУЛАТОВ

- С этого дня начался 30-дневный отсчет для выполнения ответчиком исковых требований администрации Екатеринбурга о сносе самовольно построенного здания, а также возвращении земельного участка в муниципальную собственность, - рассказывают в пресс-службе мэрии.

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В планах руководства уральской столицы - достроить станцию «Бажовская», которая станет пересадочной на первой и третьей линиях подземки. Эта схема позволит провести ветку в районе ЦПКиО, где построят станцию «Парковая». Объем пассажиропотока этой станции прогнозируется на уровне 50-60 тысяч человек в сутки.

Схема развития метрополитена в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе судебных заседаний выяснилось, что компания «Промавтосервис» получила земельный участок по поддельным документам. На этом месте можно было оборудовать временную наземную парковку. Но в итоге здесь выросло двухэтажное здание.

В декабре 2019 года свердловский Арбитражный суд вынес решение о сносе объекта и передаче земельного участка в собственность муниципалитета. Мэрия, в свою очередь, выплатит компании порядка 12 миллионов рублей, которые были уплачены на аренду земли.

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