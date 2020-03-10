2020-03-10T13:33:52+03:00
Общество

В Екатеринбурге за месяц снесут торговый центр ради новой станции метро

Решение суда вступило в силу
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Когда достроят станцию - неизвестно, но место под нее теперь в руках мэрииКогда достроят станцию - неизвестно, но место под нее теперь в руках мэрииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге Семнадцатый арбитражный апелляционный суд поставил точку в споре администрации города и компании «Промавтосервис», оставив в силе решение Арбитражного суда Свердловской области.

Минфин РФ не дает Екатеринбургу деньги на метро. Что делать?

00:00
00:00

В решении суда указано, что компания должна до 10 апреля 2020 года снести здание торгового центра, незаконно возведенного над недостроенной станцией екатеринбургского метрополитена «Бажовская» на перекрестке улиц 8 марта и Большакова.

Мэр Александр Высокинский активно продвигает идею развития подземки, а также канатной дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Александр Высокинский активно продвигает идею развития подземки, а также канатной дорогиФото: Алексей БУЛАТОВ

- С этого дня начался 30-дневный отсчет для выполнения ответчиком исковых требований администрации Екатеринбурга о сносе самовольно построенного здания, а также возвращении земельного участка в муниципальную собственность, - рассказывают в пресс-службе мэрии.

"Ответ Президента - сигнал для чиновников, что метро нужно строить"

00:00
00:00

В планах руководства уральской столицы - достроить станцию «Бажовская», которая станет пересадочной на первой и третьей линиях подземки. Эта схема позволит провести ветку в районе ЦПКиО, где построят станцию «Парковая». Объем пассажиропотока этой станции прогнозируется на уровне 50-60 тысяч человек в сутки.

Схема развития метрополитена в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Схема развития метрополитена в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе судебных заседаний выяснилось, что компания «Промавтосервис» получила земельный участок по поддельным документам. На этом месте можно было оборудовать временную наземную парковку. Но в итоге здесь выросло двухэтажное здание.

В декабре 2019 года свердловский Арбитражный суд вынес решение о сносе объекта и передаче земельного участка в собственность муниципалитета. Мэрия, в свою очередь, выплатит компании порядка 12 миллионов рублей, которые были уплачены на аренду земли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэрия победила: суд вернул Екатеринбургу землю под станцию метро «Бажовская». Здание на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова признали незаконным (подробнее)

Как мэрия Екатеринбурга отстаивает метро для горожан. На площадке на место станции «Бажовская» частники успели построить здание (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Борьба за станцию метро "Бажовская"»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Борис Панкин, бывший главный редактор «КП»: Говорю Гагарину - Юра, а поехали в «Комсомолку»! Садимся в мою машину и мчимся в редакцию
9 марта - День рождения первого космонавта планеты. Наш спецкор Александр Гамов поговорил о нем с Борисом Панкиным, главным редактором «Комсомольской правды» в 1965 - 1973 годы
Новости 24