Закрытый кинопоказ, дегустация и «Звёзды в Синара-центре» на этой неделе

9 марта, 15:00

Перформанс «Двое делают один шаг» - закрытие персональной выставки Сергея Лаушкина 6+

В последние дни работы персональной выставки Сергея Лаушкина «Двое делают один шаг» приглашаем на показ перформанса, созданного участниками театра танца «Другие». Сами картины, цвета, формы, фактуры, линии, силуэты и пространство создают свой уникальный ритм и атмосферу, они побуждают чувствовать, раскрывать и разворачивать собственные внутренние истории, дышать и вибрировать. И во всем этом есть живое, есть движение. Танцовщики творческой группы инклюзивного театра танца «Другие» и приглашённые перфомеры встретятся в новом для себя месте, сделав шаг друг к другу. И вместе будут разворачивать те самые живые объёмные истории через тело, движение и танец.

Театр танца «Другие» существует больше пяти лет на базе студии двигательных практик и арт-практик «Открытый город». В театре танцуют ребята с разными особенностями здоровья и развития. Коллектив имеет большой опыт сценических выступлений, регулярно и активно принимает участие в мастер-классах, воркшопах и перформансах российских и иностранных хореографов и режиссеров. Ребята регулярно практикуют различные направления танцевальных и двигательных практик: импровизацию, адаптивную контактную импровизацию, современный танец, народный танец, уличный танец. На данный момент в творческую группу театра танца «Другие» входят танцоры студии «Открытый город» и творческого коллектива #Загранью.

Действие пройдет в пространстве персональной выставки Сергея Лаушкина «Двое делают один шаг». Участие по входному билету в галерею (250 рублей — полный, 150 рублей — льготный) и предварительной регистрации. Адрес Галереи Синара Арт: Верх-Исетский бульвар, 15/4

Закрытый кинопоказ SIMPLE & Organic Vine bar

10 марта, 18:00

«Вино, я люблю тебя!» Закрытый кинопоказ SIMPLE & Organic Vine bar

Четыре новеллы о вине. Закрытый кинопоказ артхаусных фильмов в Синара Центре.

После премьеры на двух этажах Синара Центра пройдет винный салон с безлимитной дегустацией 36 вин от 18 хозяйств из стран, где снимались фильмы — Франции, Италии, Грузии и России.

Кинопоказ откроет основатель и вице-президент группы компаний SIMPLE и винный эксперт Анатолий Корнеев.

Сбор гостей с 18:00. Начало показа в 18:30. Старт винного салона в 20:00.

Стоимость билета на фильм и безлимитную дегустацию вина — 900 рублей.

Билеты можно приобрести по ссылке.

14 марта, 17:00

Открытие новой сцены арт-проекта «Бомонд» и Гала-концерт «Звёзды в Синара-центре»

«Бомонд» - это проект, в котором звучит музыка самых разных стилей и жанров: арии из опер и оперетт, романсы, эстрада, джаз, шансон, народная, авторская песня, художественное слово. У «Бомонда» не существует единого формата - каждый исполнитель выбирает его для себя.

Среди участников концерта:

- Заслуженная артистка России Тамара САВИЧ

- Солист Свердловской филармонии, лауреат премии губернатора Свердловской области Алексей ПЕТРОВ

- Солист Екатеринбургской оперы Олег БУДАРАЦКИЙ,

-обладатель премии «Золотой цилиндр-2012» за достижения в области эстрадного искусства в номинации «лучшая певица», лауреат международного конкурса «Песня не знает границ», солистка ансамбля песни и пляски Центрального военного округа Светлана КОТОВА

- обладатель премии «Золотой цилиндр-2012» за достижения в области эстрадного искусства в номинации «лучший певец», лауреат международного фестиваля эстрадного искусства «Москва-Транзит 2011», лауреат эстрадно-джазовых конкурсов и фестивалей, постоянный участник джазового фестиваля «EverJazz» Дмитрий МАТУШКИН

- обладатель премии «Золотой цилиндр-2014 за достижения в области эстрадного искусства в номинации «лучший певец», победитель международного конкурса эстрадной песни «Ля Музон» Эдуард ШАКУРОВ (Нью-Йорк, США).

- автор и исполнитель, автор и ведущий арт-проекта «Бомонд», обладатель премии «Золотой цилиндр-2014 за достижения в области эстрадного искусства в номинации «лучший продюсер» Виталий АВЕРЬЯНОВ.

Билеты по ссылке.