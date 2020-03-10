В «Екатеринбурггазе» стартовала борьба за Премию «Достижение-2020»

К ежегодному конкурсу профессионального мастерства сотрудников АО «Екатеринбурггаз» добавился корпоративный конкурс достижений. Премия «Достижение года» была учреждена в 2019 году генеральным директором АО «Екатеринбурггаз» Валерием Боровиковым для определения лучших подразделений компании, добившихся высоких результатов в реализации производственных программ, и внесших значительный вклад в развитие газового хозяйства столицы Урала по итогам года. Конкурс достижений решено сделать ежегодным.

- За каждым достижением в газовой инфраструктуре Екатеринбурга, подключением нового потребителя к газу, стоит упорный труд наших сотрудников. Мы хотим поддержать лучших, рассказать о важных проектах, которые внедряются силами наших специалистов для развития газового хозяйства Екатеринбурга. Такие конкурсы служат отличным мотиватором для всего рабочего коллектива и носят синергический эффект. Сотрудники имеют возможность узнать об успехах друг друга, опираясь на опыт первых, улучшить результативность своего труда и, в конечном счете, повысить эффективность бизнес-процессов, - отметил генеральный директор АО «Екатеринбурггаз» Валерий Боровиков.

Прием заявок на конкурс «Достижение-2020» начнется осенью: у подразделений компании есть время продемонстрировать свой потенциал, повысить производственные планки и добиться наилучших показателей по итогам года. Участие в конкурсе носит заявительный характер – на Премию выдвигаются непосредственно отделы и управления. Победители определяются по итогам публичной защиты работ общим голосованием. Решающую роль играют высокие результаты деятельности за год и внедрение полезных изменений, инициативность и креативность презентации своей заявки.

Победители премии «Достижение-2019» тем временем отправляются на отдых за счет компании. Заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Екатеринбурггаз» Дмитрий Украинский вручил лауреатам конкурса сертификаты в загородный клуб.

«Большое спасибо, что приняли участие в конкурсе. Для нас важен вклад каждого сотрудника в развитие компании, но вы оказались самыми смелыми и поделились с коллективом родного предприятия своими достижениями. Благодарю за ваш труд – проектами, которые были реализованы вашими отделами, «Екатеринбурггаз» по-настоящему гордится», - добавил Дмитрий Украинский.

По результатам 2019 года первое место занял коллектив Центра обслуживания клиентов «Газовый сервис» АО «Екатеринбурггаз» с проектом по обеспечению подключения новых потребителей к газораспределительным сетям. В прошлом году специалисты ЦОКа приняли от горожан 1192 заявки на подключение, заключили 669 договоров на техприсоединение, одержали победу на региональном и федеральном этапах конкурса «100 лучших товаров России» и многое другое.

Серебро досталось коллективу группы проектирования газоснабжения Проектного отдела. В 2019 году инженеры этой группы спроектировали свыше 38 километров газопроводов. По их чертежам был успешно перенесен и переуложен газопровод на участке будущей трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма, спроектирована прокладка газопровода до Уральского выставочного центра «ЭКСПО».

Третье место заняла команда общестроительной группы Проектного отдела АО «Екатеринбурггаз», которая реализовала уникальный для России проект каскадных газовых котельных. Этот проект стал настоящим прорывом в сфере жилищно-коммунального хозяйства не только для уральской столицы, но и всей страны. Инновационная технология теплоснабжения жилых домов уже более 30 лет успешно используется в Чехии, но в России впервые была разработана и внедрена специалистами «Екатеринбурггаза».