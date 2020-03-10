2020-03-10T10:18:15+03:00
Звезды

В Свердловской филармонии продолжается «Bach-fest» и «Вечера с большим оркестром»

Что можно послушать на этой неделе в рамках фестиваля и самых популярных абонементов
Поделиться:
В программе «Bach-fest» принимают участие солисты Уральского молодежного оркестраВ программе «Bach-fest» принимают участие солисты Уральского молодежного оркестра
Изменить размер текста:

10 марта, 18:30, Свердловская филармония, 6+

И.С. Бах. «Пред троном твоим…»

В рамках фестиваля «Bach-fest» на сцену филармонии вновь выйдет дуэт, гарантирующий увлекательное музыкально-историческое путешествие. Музыкальный критик, популярный телеведущий Артем Варгафтик и органист Свердловской филармонии Тарас Багинец завершают многолетний цикл «Органный диалог», посвященный музыке Баха. Фестивальный концерт расскажет о лейпцигском периоде жизни композитора. В это время он – «музыкальный директор» всех церквей и сам решает, что должно в них звучать. А параллельно создает свои знаменитые Страсти, «Высокую мессу», пишет много инструментальной музыки. В его сочинениях – любовь, вражда, отчаяние, радость, ощущение противоречивости и окрыляющее чувство исключительной целостности – все то, что не признавалось церковью, но обрело общечеловеческую ценность.

В программе принимают участие солисты Уральского молодежного оркестра.

В исполнении Евгения Южина прозвучат самые известные классические романсы

В исполнении Евгения Южина прозвучат самые известные классические романсы

11 марта, 18:30, Свердловская филармония, 6+

Евгений Южин. Три века романса

Петербургский исполнитель Евгений Южин делает все для возвращения русского романса на большую сцену, и концертные залы России покоряются артисту. В Екатеринбурге исполнитель представит программу шедевров романсового искусства, созданных за три столетия. Прозвучат самые известные классические романсы, романсы написанные композиторами-дилетантами, лирические песни начала и середины XX века, ставшие популярными благодаря своим первым исполнителям – Изабелле Юрьевой, Варе Паниной, Вадиму Козину. Прозвучат и романсы современные, написанные Исааком Шварцем, Андреем Петровым, Булатом Окуджавой.

Вслед за Екатеринбургом романсы в исполнении Евгения Южина прозвучат для слушателей филиалов Свердловской филармонии в Каменске-Уральском, Заречном, Ревде, Алапаевске.

13 марта, 18:30, Свердловская филармония, 6+

Европейская весна

Весенние впечатления двух европейских композиторов вошли в программу одного из самых популярных абонементов Свердловской филармонии «Окно в Европу». У каждого из них – своя весна. Молодой и счастливый Роберт Шуман свою первую симфонию создавал в том весеннем порыве, который способен охватывать человека вплоть до глубокой старости и всякий раз по-новому. А вот 17-летний Франц Шуберт тихую весеннюю радость Мессы соль мажор доверил лишь величественному и мудрому органу в сопровождении нежных струнных. В концерте участвуют Уральский молодежный оркестр, Симфонический хор Свердловской филармонии, Тарас Багинец (орган) и солисты. Дирижер Павел Петренко.

Весеннюю Мессу соль мажор Франца Шуберта исполнит Тарас Багинец

Весеннюю Мессу соль мажор Франца Шуберта исполнит Тарас Багинец

14 марта, 18:00, 15 марта, 15:00, Свердловская филармония, 6+

Прокофьев. Чайковский

Абонемент «Вечера с большим оркестром» продолжает один из самых знаменитых фортепианных концертов планеты – Первый Чайковского. Его включают в программы самые именитые пианисты мира, с него начинают свое восхождение юные таланты. В ближайшие мартовские выходные Первый концерт Чайковского прозвучит в исполнении Уральского филармонического оркестра, солист – 15-летний Сергей Давыдченко. Многим он знаком по участию в XVII Телевизионном конкурсе «Щелкунчик», тогда Сергей заслуженно получил приз зрительских симпатий. Дирижер – Валентин Урюпин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге снимают фильм о детях во время Великой Отечественной войны
Хор УрФУ вошел в топ-100 лучших в мире
Свердловские почтальоны приняли больше миллиона платежей за «коммуналку»
В период паводка свердловские дорожники будут работать круглосуточно
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 62,7% за два первых месяца года
На Урале приставы заставили бизнесмена разобрать нелегальную свалку
Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 83%
На Уралмаше ищут 14-летнюю школьницу с татуировкой на щиколотке правой ноги
«Это был эксперимент»: скандальный крест Покраса Лампаса не пережил суровую уральскую зиму
Уралец, зарубивший топором дворовую собаку на глазах у детей, отделался штрафом
На Ural Music Night выступит суперзвезда диско
В Екатеринбурге отменили турнир по дзюдо «Большой шлем»
«Узнали о выступлении за пару дней»: в Нижнем Тагиле мошенники организовали вечеринку 90-х
На Урале ищут мужчину в берцах, пропавшего 8 марта
Прокуратура и следователи Екатеринбурга выяснят, почему на маму с детьми рухнула глыба льда
В Екатеринбурге неизвестные воришки вскрывают машины
Солнце, мокрый снег и дождь: екатеринбуржцев ждет по-весеннему теплая неделя
Провел два дня на вечеринке у друга с разряженным телефоном: пропавший таксист из Ирбита нашелся
«Я плачу»: из-за эпидемии коронавируса, уральскую звезду «Холостяка» не пустили в Милан
В Екатеринбурге глыба льда упала на женщину и ребенка, сообщают очевидцы в соцсетях
В Ирбите пропал таксист, который накануне 8 марта уехал работать