В Свердловской филармонии продолжается «Bach-fest» и «Вечера с большим оркестром»

10 марта, 18:30, Свердловская филармония, 6+

И.С. Бах. «Пред троном твоим…»

В рамках фестиваля «Bach-fest» на сцену филармонии вновь выйдет дуэт, гарантирующий увлекательное музыкально-историческое путешествие. Музыкальный критик, популярный телеведущий Артем Варгафтик и органист Свердловской филармонии Тарас Багинец завершают многолетний цикл «Органный диалог», посвященный музыке Баха. Фестивальный концерт расскажет о лейпцигском периоде жизни композитора. В это время он – «музыкальный директор» всех церквей и сам решает, что должно в них звучать. А параллельно создает свои знаменитые Страсти, «Высокую мессу», пишет много инструментальной музыки. В его сочинениях – любовь, вражда, отчаяние, радость, ощущение противоречивости и окрыляющее чувство исключительной целостности – все то, что не признавалось церковью, но обрело общечеловеческую ценность.

В программе принимают участие солисты Уральского молодежного оркестра.

В исполнении Евгения Южина прозвучат самые известные классические романсы

11 марта, 18:30, Свердловская филармония, 6+

Евгений Южин. Три века романса

Петербургский исполнитель Евгений Южин делает все для возвращения русского романса на большую сцену, и концертные залы России покоряются артисту. В Екатеринбурге исполнитель представит программу шедевров романсового искусства, созданных за три столетия. Прозвучат самые известные классические романсы, романсы написанные композиторами-дилетантами, лирические песни начала и середины XX века, ставшие популярными благодаря своим первым исполнителям – Изабелле Юрьевой, Варе Паниной, Вадиму Козину. Прозвучат и романсы современные, написанные Исааком Шварцем, Андреем Петровым, Булатом Окуджавой.

Вслед за Екатеринбургом романсы в исполнении Евгения Южина прозвучат для слушателей филиалов Свердловской филармонии в Каменске-Уральском, Заречном, Ревде, Алапаевске.

13 марта, 18:30, Свердловская филармония, 6+

Европейская весна

Весенние впечатления двух европейских композиторов вошли в программу одного из самых популярных абонементов Свердловской филармонии «Окно в Европу». У каждого из них – своя весна. Молодой и счастливый Роберт Шуман свою первую симфонию создавал в том весеннем порыве, который способен охватывать человека вплоть до глубокой старости и всякий раз по-новому. А вот 17-летний Франц Шуберт тихую весеннюю радость Мессы соль мажор доверил лишь величественному и мудрому органу в сопровождении нежных струнных. В концерте участвуют Уральский молодежный оркестр, Симфонический хор Свердловской филармонии, Тарас Багинец (орган) и солисты. Дирижер Павел Петренко.

Весеннюю Мессу соль мажор Франца Шуберта исполнит Тарас Багинец

14 марта, 18:00, 15 марта, 15:00, Свердловская филармония, 6+

Прокофьев. Чайковский

Абонемент «Вечера с большим оркестром» продолжает один из самых знаменитых фортепианных концертов планеты – Первый Чайковского. Его включают в программы самые именитые пианисты мира, с него начинают свое восхождение юные таланты. В ближайшие мартовские выходные Первый концерт Чайковского прозвучит в исполнении Уральского филармонического оркестра, солист – 15-летний Сергей Давыдченко. Многим он знаком по участию в XVII Телевизионном конкурсе «Щелкунчик», тогда Сергей заслуженно получил приз зрительских симпатий. Дирижер – Валентин Урюпин.