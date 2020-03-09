«Мать закрыла собой двоих детей»: в Екатеринбурге на семью рухнула глыба льда с крыши

Третий праздничный день минувших выходных, 9 марта, в Екатеринбурге был омрачен неожиданным коммунальным ЧП. На улице Победы с дома под номером 55 свалилась с крыши куча льда. В этот момент по тротуару под свисающей льдиной шла женщина с двумя маленькими детьми - мальчиком и девочкой, едва ли старше трех лет. В последнее мгновение женщина успела среагировать - услышав треск над собой, она бросила обоих детей на землю и накрыла их собой...

- Мы услышали грохот и крики, и выбежали, - рассказывает Светлана, сотрудница магазина, у которого на людей упал лед. - Женщина лежала вся в грязи, дети под ней. Девочка еще ничего, а мальчик весь бледненький был, испугался и не говорил.

К счастью все трое выжили. Им помогли зайти внутрь магазина, после чего вызвали "скорую". Сама женщина была в сознании, но один из ледяных кусков упал ей прямо на голову.

- Мы ей лед давали приложить к голове, - рассказывают в магазине. - Они у нас сидели, потом приехал отец детей. Мальчик только при нем начал говорить. Сказал, что у него ничего не болит. Тогда отец решил, что детей в больницу они не повезут и написал отказ от госпитализации.

После случившегося на крыше еще осталась не меньшая глыба льда, которая угрожает рухнуть в любой момент, отмечают очевидцы. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

А вот маму детей все же пришлось увезти в больницу.

- Ее положили в травматологическое отделение, - уточняют в Управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга. - По предварительному диагнозу, ее жизни ничего не угрожает. Детям также бригадой была предложена госпитализация. У них были ушибы. Но от госпитализации родители отказались.

Дом на улице Победы, 55 обслуживается управляющей компанией "Орджоникидзевская УЖК". По словам сотрудников магазинов, работающих в здании, снег с крыши недавно уже счищали.

- Может они только снег скидывали, а лед не смогли? - отмечает Светлана, сотрудница магазина. - Сейчас там такая же глыбина висит между нашим магазином и банком. Мы куски льда с тротуара не стали убирать специально, чтобы люди обходили, не приближались к стене дома. А то вдруг опять упадет.

В самой диспетчерской управляющей компании, отметили, что сразу после случившегося очевидцы забросали их заявками на очистку крыши дома на Победы, 55 от льда.

- Не могу сказать, когда почистят, - ответили в диспетчерской. - У нас кровельщиков нет в аварийной службе. Жилконтора будет завтра (вторник, 10 марта, - Ред.) чистить.

Между тем случившимся уже заинтересовались сотрудники городской полиции.

- Сообщение о происшествии поступало. Проводится проверка. Женщина находится в больнице, - пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.