2020-03-09T08:26:59+03:00
Общество

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн прилетел в Екатеринбург

О времени прилета никто не знал, поэтому в аэропорту толпы фанатов его не встречали [видео]
Данил СВЕЧКОВ
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Линдеманн прилетел в екатеринбургский аэропорт около восьми часов утра.Линдеманн прилетел в екатеринбургский аэропорт около восьми часов утра.
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В Екатеринбург этим утром прилетел Тилль Линдеманн, знаменитый лидер группы Rammstein. Вечером он дает концерт, который, кстати, пытались запретить. Вероятно, по этой причине точное время прилета звезды не сообщалось. Однако сотрудникам "Комсомольской правды" все равно удалось узнать о моменте его прибытия. Около восьми часов утра Линдеманн уже был замечен в аэропорту. Фанатов, понятно, на пути у звезды не оказалось, так как все еще спали после празднования 8 марта. Да и не знал никто, во сколько он прибудет. Уже вечером у Линдеманна концерт в Екатеринбург-ЭКСКО.

В Екатеринбург прилетел Тилль Линдеманн.Данил СВЕЧКОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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