Лыжник Александр Большунов из Екатеринбурга стал победителем марафона на Кубке мира

Уральский лыжник Александр Большунов стал победителем марафона на 50 километров классическим стилем в Норвегии, где сейчас проходят очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Александр Большунов работает спортивным инструктором, он – офицер Росгвардии. Дистанцию ему удалось преодолеть за 2 часа 8 минут и 5,3 секунды.

Большунов обошел соперника всего на 0,9 секунды. Фото: Росгвардия

- Борьба на трассе шла до самой финишной черты. Менее секунды проиграл спортсмену войск нацгвардии норвежец Симен Крюгер, который отстал от Большунова всего на 0,9 секунды, - рассказывают в Росгвардии.

Сейчас Александру Большунову предстоит пройти три лыжных спринта, так также две гонки по 15 километров.

Отметим, что российский спортсмен является четырехкратным призером зимней Олимпиады 2018 года.