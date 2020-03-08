2020-03-08T11:38:15+03:00
Общество

«У него появился аппетит»: волонтеры рассказали о состоянии выброшенного в мусорный бак тигрового питбуля в Екатеринбурге

Окровавленный пес сильно замерз и потерял много крови
Лев ИСТОМИН
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У питбуля диагностировали сильное переохлаждение и кровопотерю. Фото: сообщество "Питбули/Стаффы-Второй Шанс (Первоуральск)" в ВКУ питбуля диагностировали сильное переохлаждение и кровопотерю. Фото: сообщество "Питбули/Стаффы-Второй Шанс (Первоуральск)" в ВК
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В Екатеринбурге в одном из мусорных баков по улице Пехотинцев накануне волонтеры нашли окровавленного тигрового питбуля. У несчастного животного диагностировали сильное переохлаждение и кровопотерю.

Неравнодушные уральцы отвезли пса в клинике, где его согрели и поставили капельницу. Волонтеры рассказали, что сейчас псу уже лучше.

Для лечения тигрового питбуля требовались деньги, которые удалось оперативно собрать.

- Судя по обилию крови, собака сильно травмирована, и находилась на грани жизни и смерти. Ей нужна экстренная медицинская помощь. Нужна помощь для оплаты услуг клиники,- рассказывали волонтеры.

Фото: "Питбули/Стаффы-Второй Шанс (Первоуральск)" в ВК

Фото: "Питбули/Стаффы-Второй Шанс (Первоуральск)" в ВК

Сейчас сбор средств приостановлен, так как десятки неравнодушных уральцев откликнулись на призыв, оплатив раненому псу лечение.

- Сбор средств пока приостановлен, собака находится в стабильном состоянии под наблюдением. Пес начал вставать, пообедал консервами с аппетитом, - рассказали волонтеры «КП-Екатеринбург».

Сейчас состояние пса уже не критичное, однако, у нее сохраняется низкая температура. Тигровый питбуль по-прежнему находится под наблюдением ветеринаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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