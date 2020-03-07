Начинала работу под лучами падающего метеорита: праздничное интервью с самым обворожительным следователем Екатеринбурга

На первый взгляд её кабинет ничем не отличается от всех остальных, когда проходишь по длинным коридорам следственного управления СКР на улице Щорса, 18. Но открыв дверь, становится понятно, что, в первую очередь, здесь работает не старший следователь, а прежде всего – прекрасная девушка.

Вот уже семь лет уроженка посёлка Тужа (Кировская область) Виктория Ветлужских борется с преступностью в Екатеринбурге. В 2016 году она стала лучшим следователем Среднего Урала, раскрыв 27 уголовных дел. Последние полгода 29-летняя Виктория работает в первом отделе по раскрытию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области, специализирующимся на преступлениях против личности. Корреспонденты «КП» поздравили капитана юстиции с Международным женским днём и расспросили про её путь в профессии.

ТРИ ДНЯ ЖИЛА В КАБИНЕТЕ

Виктория выросла в семье учителей: мама преподавала географию, отец – физкультуру. Именно он привил дочери любовь к спорту с раннего детства - в школе и вузе будущий следователь становилась призёром соревнований по лёгкой атлетике. Среди ее родственников юристов или силовиков никогда не было. Но девушка решила покинуть родные края и переехать в Екатеринбург, чтобы поступить в институт прокуратуры УрГЮУ.

Как-то раз на третьем курсе Виктория заметила на Сортировке карманника, который отобрал у девушки кошелёк. Хрупкая на первый взгляд девушка догнала негодяя и удерживала до приезда полиции.

Хрупкая на первый взгляд девушка сажает за решетку опасных преступниковФото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда я выпускалась в 2012 году, Следственный комитет уже был отдельным от прокуратуры ведомством, и я поняла, что должна работать именно здесь. Желания вернуться на малую Родину не было, за пять лет я влюбилась в Свердловскую область. Впоследствии даже перевезла сюда родителей. В начале 2013 года я вышла на работу в следственном отделе по Ленинскому району.

Её первый выезд пришёлся на ночь после Дня святого Валентина. Виктория была на дежурстве, когда ей позвонили из дежурной части. Коллега из МВД хладнокровно сказал «У нас тут парашютист».

- Я была в шоке. Какой ещё парашютист?! Уже по пути мне объяснили, что так называют тех, кто упал с высоты, - объясняет следователь. - В той истории не было криминала: молодой парень решил похвастаться перед друзьями, залез на крышу и сорвался. Место происшествия мы осматривали ранним утром. Я залезла на крышу, чтобы проверить наличие чужых следов. В этот момент в небе вспыхнула яркая пролетающая точка. Лишь через пару часов стало понятно, что это был челябинский метеорит.

В кабинете Виктория хранит фотографию со своими коллегами из следственного управления по Ленинскому району. О своем первом месте работы она вспоминает с ностальгиейФото: Алексей БУЛАТОВ

А вот от воспоминаний о первом уголовном деле у нашей героини мурашки по коже. Виктории пришлось буквально поселиться на работе, чтобы правильно оформить все бумаги. Она ночевала в кабинете три дня подряд.

- Было дело о сексуальном насилии над 15-летней девочкой, состоящее из двух томов. Тогда мне казалось, что я не справлюсь, - признается Виктория. – В итоге мой наставник сутки сидел рядом со мной и наблюдал, как я судорожно печатаю обвинительно заключение. Спустя три дня сбегала домой, чтобы принять душ и сразу обратно. Сейчас бы я такое преступление раскрыла за неделю.

МАСТЕРИЦА НА ВСЕ РУКИ

Среди коллег Виктория известна не только как профессионал своего дела, но и как человек-оркестр. Отправляясь на встречу, одна из её коллег сказала мне: «Ты бы слышал, как она на баяне играет…».

Любимый баян весьма кстати оказался в кабинете у Виктории. Она с радостью позировала с любимым инструментом, но играть на камеру деликатно отказалась. Такие представления в рабочее время не положены.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В 10 лет я пошла в музыкальную школу. Выбрала баян и пять лет училась играть. С уверенностью могу сказать, что этот инструмент не уступает по звучности тому же фортепиано. А уже в старших классах решила научиться играть на гитаре. Коллеги и друзья знают об этом увлечении и часто просят сыграть на корпоративах или встречах, - признается девушка в погонах.

Ещё одной страстью следователя Ветлужских является кулинария. В этом мы смогли лично убедиться, когда отведали её свежих сырников и блинчиков с мясом. Всё-таки не каждый день люди в погонах угощают домашней едой.

К нашему визиту Виктория приготовила сырники и блинчики с мясом. Трапезничать во время беседы мы, конечно же, не стали, и забрали домашнюю еду с собой. Объедение!Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Такая любовь к кулинарии мне досталась от бабушки. В детстве она учила меня готовить. Как итог – в студенческие годы я не давала умереть с голоду половине общежития, - улыбается Виктория.

В свободное время капитан Ветлужских любит тренироваться в зале и путешествовать. Одной из её главных поездок по праву можно считать семейный автопробег из Екатеринбурга до Абхазии. Международный женский день Виктория тоже планирует провести на природе.

Приятно, что в наших правоохранительных органах трудятся такие красивые девушкиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Я бы хотела сказатьть всем девушкам и женщинам - не бойтесь своих желаний и стремитесь их осуществить! Сейчас самая прекрасная пора – весна. Надеюсь, что все ваши мечты исполнятся к лету! – обращается Виктория ко всем женщинам.

А мы в свою очередь присоединяемся и поздравляем милых дам с 8 Марта!