«Нас до сих пор считают сектантами»: как живет и работает лютеранский пастор в России

Алексей Трапезников – пастор Евангелическо-Лютеранской церкви. Он уехал учиться в США еще в 90-е. Спустя три года вернулся обратно в Россию. И вот уже 20 лет служит в церкви небольшой группе прихожан на Уктусе в Екатеринбурге.

«УЧИЛИ БИБЛИЮ ПО ПОЧТЕ»

Меня никогда не спрашивали, почему я поверил в Бога. Да и я никогда не спрашивал никого об этом. Это личное дело каждого. Но, зачастую, большинство ищут Бога только тогда, когда у них случилось в жизни что-то такое, что выводит из равновесия. Я пришел в религию в 1992 году. Как сейчас помню: до этого старался избегать вопросов о вере, хотя вся моя семья была глубоко верующей. Бабушка всегда молилась за меня. Говорила: «Когда-нибудь ты тоже найдешь в себе Бога». А я не верил, отмахивался. А потом она умерла… И я понял, что должен исполнить ее желание.

Все лекции проводились преподавателями-американцами и переводились на русский. Фото: предоставлено героем публикации

В 1993 году мне было чуть за 20. Я учился в УПИ на химико-технологическом факультете. Только-только переехал в Екатеринбург из Казахстана, жил в общежитии. У меня были друзья, гитара, наука. А еще – «Курс изучения Библии» от христианской организации «Лютеранский час», с которой я познакомился – как бы это смешно не звучало – по радио. Услышал их рекламу, мол, обучение проводится дистанционно, по почте. Так и начал работать: получал письма из Москвы с заданиями, выполнял, отправлял обратно. Тем, кто прошел курс, дарили бесплатную поездку в США, на месяц. Это был первый раз, когда я выбрался в другой мир. Там же познакомился с церковью Concordia Lutheran Church [лютеранская церковь «Конкордия» - прим.ред.].

Вместе со мной религией увлекся мой друг, с которым мы сейчас служим на Уктусе. Четыре года, с 1993 по 1997-го, мы создавали студенческое христианское сообщество – «ССХ». Тогда мы «ударились» в лютеранство: распространяли книги и журналы. А потом, внезапно, нам сообщили, что Concordia Lutheran Church создают специальный «Русский проект», где обучают людей из России на квалифицированных священников. И даже не раздумывал.

Поездки в США было две: первая – ознакомительная, туристическая, вторая – непосредственно обучение в семинарии. Фото: предоставлено героем публикации

«ХОТЕЛОСЬ ПОВИДАТЬ МИР»

1997 год. Это была эпоха «лихих девяностых», когда мало кто вообще заботился о ближних. А про религию и духовность вообще можно было не заикаться. Поэтому в России в то время никаких семинарий не было – для обучения нужно было ехать заграницу, в частности, в США.

В итоге я улетел из забитой экономическими реформами России. Прошло шесть лет, как развалился СССР – границы раскрылись, полная свобода, хотелось бежать. И поскорее. Поэтому визу мы оформили очень быстро. Как только я спустился с трапа самолета, подумал: «Тут вообще нет мусора!». Эмоции, которые поглотили меня в тот момент, не объяснить, это просто нужно было прочувствовать.

Обучение проходило в городе Форт-Уэйн, штат Индиана. Фото: предоставлено героем публикации

Наша семинария находилась в Форт-Уэйне, штат Индиана. Обучение длилось три года, но схема была своеобразная: год в Америке, год – в России, и год – снова в Америке. Все предметы преподавались на русском языке. Ну, как на русском: профессора были американцами, читали лекции на английском, а рядом с ними стояли переводчики. Письменные задания мы – люди, которые вообще не смыслили ничего в иностранном языке – выполняли на русском. А затем те же переводчики вручную все переписывали. На самом деле, нам все-таки выделили специальный курс изучения английского языка. Но у меня никогда не было склонностей к изучению, поэтому я так ничего и не выучил.

Странно, но было тяжело всем вокруг, кроме нас. Родственники, друзья, знакомые. Все переживали. Наверное, их можно понять, но нас тогда это совершенно не волновало – мы с женой были молоды, глаза горели, хотелось повидать мир.

График был как у обычных американских студентов: утром учеба, днем работа. Фото: предоставлено героем публикации

«РАБОТАЛ В МОЙЩИКОМ И НАКОПИЛ НА КВАРТИРУ»

Всем студентам, приехавшим из России, платили стипендию – порядка 200$ в месяц. Помимо этого, как и другие, я работал после учебы – мойщиком в какой-то столовке, потому что там не нужно было знание английского. Получал, кстати, очень прилично по нынешним расценкам – 5,15$ в час [порядка 300 рублей по нынешнему курсу – прим.ред.]. Мы с женой, живя в общаге, очень сильно экономили, поэтому к концу обучения у нас накопилось около 8 000$. А перед самым нашим возвращением домой, церковь подарила нам (мне и жене) еще 10 000$ на двоих. И когда мы вернулись в Россию, то смогли на эти деньги купить квартиру в Екатеринбурга. Тогда наступил уже 2000 год.

Все меня спрашивают: «Зачем ты вернулся?» Не знаю, я даже не задумывался над тем, чтобы остаться в Америке. Мы же уехали учиться, чтобы потом вернуться и работать в Екатеринбурге и передавать Слово Божье тем, кто живет здесь. Потому что здесь никто ничего не знал.

Обучение закончилось в 2000 году. Фото: предоставлено героем публикации

«НАС ДО СИХ ПОР СЧИТАЮТ СЕКТАНТАМИ»

В 2000-х годах мало кто на Урале знал, что такое лютеранство. Нас спрашивали, не ходим ли мы по квартирам и не «пропихиваем» ли Библию. Мы говорили просто: «Вот вы не знали, но лютеранство в Екатеринбурге играло очень большую роль – потому что один из основателей города, де Геннин, был лютеранином». Мы никогда ни к кому не приставали. Многие до сих пор считают нас сектантами. Я этого не понимаю. Это же индивидуальное течение в христианстве, одно из старейших в мире.

Первые прихожане к нам пришли через «Немецкое общество», которое тогда существовало в Екатеринбурге. Нас периодически звали читать лекции о лютеранстве. Часто работало «сарафанное радио» - люди слышали через своих знакомых о нас и любопытствовали. Плюс, все также работало радио «Лютеранский час». Оно сообщало слушателям наши контакты: нам звонили, мы звали на службы. Многие писали письма, а мы отправляли им наши журналы.Сразу после возвращения в Россию мы основали в Екатеринбурге лютеранскую церковь и стали проводить первые богослужения. Мы зарегистрировали ее как официальную организацию, получили все документы. Первая церковь была там, где сейчас стоит ТРЦ «Гринвич» - на 8 Марта, в здании Детской филармонии. Там мы арендовали один из классов по выходным. Помню, на первом богослужении было человек 5-6. Были и ушли. Всего за 20 лет сменили четыре помещения.

У нас никогда не было денег на то, чтобы оплачивать аренду помещений. Пожертвования не покрывали расходов. Но нас спасал грант Concordia Lutheran Church, который нам в помощь высылали порядка 10 лет - первые шесть лет каждый месяц по $400, остальные четыре года по $200. Зарплату мы не получали.

В США жил и учился с женой и маленькой дочкой. Фото: предоставлено героем публикации

«В БУДНИ - МОНТАЖНИК, А ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ – ПАСТОР»

Правильная практика – это когда священник вообще не занимается мирской работой. Он посвящает себя только Богу. Так живут, например, все православные священнослужители. Но в нашу церковь ходит мало людей, поэтому пожертвований едва-едва хватает на «коммуналку». А у меня семья. Мне нужно кормить еще три рта. Поэтому я вынужден был искать работу «на стороне».

Очень часто надо мной подтрунивали, издевались над моей верой, моими взглядами, пытались даже споить. Словом, много провоцировали – приходили ко мне пьяными и пытались подраться со мной. Я был среди них белой вороной. Они постоянно матерились, что для меня вообще неприемлемо. Я делал им замечания, но меня, опять же, никто не слушал. Между нами висела пропасть непонимания, но далеко они никогда не заходили. Наверное, все равно уважали в какой-то степени.Я девять лет работал монтажником сантехнических работ в одной из крупных строительных компаний города. С 8:00 до 17:00, как у всех. На неделе ползал по стройке, а в воскресенье ехал в церковь и проводил службу. Было очень тяжело. Я работал в команде людей, которые очень много пили на работе и воровали. Приходилось на это закрывать глаза. «Нельзя так делать, это нехорошо» - как будто меня кто-то слушал.

На экскурсии в другие города возили на типичных американских «скулбасах». Фото: предоставлено героем публикации

«СЛОЖНО, КОГДА ПРИХОЖАН НЕТ»

Наверное, самое тяжелое в работе пастора – это когда тебе не для кого служить. Сложно, когда сегодня прихожане есть, а завтра – нет. Ты каждый раз думаешь: «Может, это ты сделал что-то не так или сказал лишнего?» У нас, например, есть прихожане, которые не любят, когда в церкви говорят про политику. Это правильно, я стараюсь вообще не касаться этой темы в церкви.

У большинства людей, которые первый раз в жизни приходят в церковь – как бы это грубо не звучало – кто-то погиб. Кто-то близкий. И тебе, как пастору, просто необходимо найти индивидуальный подход к каждому. К каждому подобрать нужные слова. Но человек не всегда готов слушать то, что ты ему хочешь сказать. И ты порой очень сильно из-за этого переживаешь.

Основная причина, почему люди уходят из церкви – бытовуха. Она засасывает. Времени не хватает, в выходные хочется отдохнуть, поспать подольше, а не вставать рано и ехать на богослужение. Есть и те, которых какие-то жизненные обстоятельства заставляют сомневаться в Боге.

Священник вообще не может быть на эмоциях. Любое слово, которое он скажет, должно быть обдуманным. «Пар выпускать» удается только в молитве. Если ко мне приходят исповедаться, то все, что между нами обговаривается – конфиденциально. Но если человек рассказал мне что-то такое, от чего могут пострадать другие люди, я, конечно, пойду в полицию.

Собор, в котором крестили дочку Алексея. Фото: предоставлено героем публикации

«ДОЧКАМ ПО WHAT'SAPP ОТПРАВЛЯЮ ПИСАНИЕ»

У каждого пастора должны быть свои правила: как вести богослужение, сколько времени на него тратить, как одеваться и так далее. У нас особые требования предъявляются к проповеди. Она должна всегда начинаться и заканчиваться одинаково. Быть не длиннее 15 минут, иначе человек просто уснет, потеряет твою мысль. В твоей проповеди всегда должен звучать акцент на Евхаристию [освящение хлеба и вина перед причастием – прим. ред.] и крещение.

Чтобы подготовиться к проповеди, я обычно встаю в воскресенье около 5 утра. Занимает это часа три: нужно все прочитать, проанализировать, а затем изложить понятным языком. Вообще, у меня есть свое личное правило: каждое утро я просыпаюсь и читаю Священное Писание, молюсь. А затем рассылаю его своим дочкам по WhatsApp. Перед каждым употреблением пищи – молюсь. И перед сном тоже.

Каждый, кто смотрел западные фильмы про католицизм, заметил, что «рабочая форма» пасторов отличается от одеяния православных священников. Она более скромная. Но и у нее есть обязательные атрибуты: белая альба (белая сорочка - Прим. Ред.), черная рубаха с маленькой белой колораткой и стола. Но рубашки могут быть разных цветов и всегда определяют твой духовный сан. Например, фиолетовую может носить только епископ (самый высокий сан священнослужителя – прим. ред.). Священник может носить либо черную, либо серую. А дьякон (самый младший сан – прим. ред.) – только зеленую. Соответственно, тот, кто стоит ниже по сану, не может надеть рубашку того, что стоит выше. Здесь так же, как в армии.

Гитара – основная страсть Алексея. Фото: предоставлено героем публикации

Разница между лютеранами и православными не такая уж и большая. Но все-таки есть. Мы, например, не поклоняемся никаким святым, кроме Христа. У православных же, наоборот, - на каждую проблему есть свой святой. Плюс, у лютеран нет жестких традиций – мы не купаемся в проруби, надеясь смыть свои грехи (ведь это нужно делать только в церкви) и не постимся по нескольку недель.

Сейчас мы стараемся вести группы в соцсетях, где рассказываем о нашей работе. Раз в неделю у нас проходит киноклуб. Туда приходят люди из разных церквей, мы включаем фильмы и обсуждаем, что, с точки зрения христианства, хотел сказать тот или иной режиссер. Всегда, когда можем, проводим бесплатные семинары.

Все люди, которые за 20 лет моей службы приходили в церковь, ушли: либо умерли, либо просто перестали ходить. Но пришли новые. Их мало, и я переживаю из-за этого. Возможно, людей так мало из-за того, что мы – нетрадиционная религия для русских. Но, надеюсь, когда-нибудь это исправится.