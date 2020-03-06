2020-03-06T15:26:11+03:00
Общество

Тюльпаны вместо штрафа: в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД одарили автоледи цветами

Традиционная акция приурочена к 8 марта. Праздничные посты стояли не только в Екатеринбурге, но и других городах Свердловской области
Юлия СТАЛИНА
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Автоледи не ожидали такого подарка.Автоледи не ожидали такого подарка.Фото: Ирина Смирнова
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Нечасто жезлы ГИБДД не портят настроение, а наоборот – дарят радость. Сегодня сотрудники дорожной полиции поздравили девушек-автомобилисток с наступающим 8 марта. Сотни тюльпанов, счастливые лица представительниц прекрасного пола и добрые пожелания – вот настоящая цель ежегодной акции «Цветы для автоледи».

- Цель мероприятия – это не только поздравить женщин с праздником весны, но и привлечь внимание общественности к проблеме безопасности дорожного движения, необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а также заботе к другим участникам дорожного движения, особенно к детям, - отметил, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков.

Праздничные патрули стоят не только в Екатеринбурге, но и других городах Свердловской области. Фото: Ирина Смирнова

Праздничные патрули стоят не только в Екатеринбурге, но и других городах Свердловской области.Фото: Ирина Смирнова

Праздничные патрули стоят не только в Екатеринбурге, но и других городах Свердловской области.

Кстати, праздник устроили также в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции. Здесь сюрпризы ждали женщин, которые получали или меняли права, а также, кто ставил автомобиль на регистрационный учет.

Девушки получали букеты цветов и поздравление. Фото: Ирина Смирнова

Девушки получали букеты цветов и поздравление.Фото: Ирина Смирнова

- В других городах акцию поддержали отряды юных инспекторов движения, «Родительские патрули», дошкольники – они вручили женщинам световозвращающие подвески и брелоки, открытки с пожеланиями безопасных дорог и взаимовежливого отношения между участниками дорожного движения, - добавили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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