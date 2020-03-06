Тюльпаны вместо штрафа: в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД одарили автоледи цветами

Нечасто жезлы ГИБДД не портят настроение, а наоборот – дарят радость. Сегодня сотрудники дорожной полиции поздравили девушек-автомобилисток с наступающим 8 марта. Сотни тюльпанов, счастливые лица представительниц прекрасного пола и добрые пожелания – вот настоящая цель ежегодной акции «Цветы для автоледи».

- Цель мероприятия – это не только поздравить женщин с праздником весны, но и привлечь внимание общественности к проблеме безопасности дорожного движения, необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а также заботе к другим участникам дорожного движения, особенно к детям, - отметил, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков.

Праздничные патрули стоят не только в Екатеринбурге, но и других городах Свердловской области.Фото: Ирина Смирнова

Праздничные патрули стоят не только в Екатеринбурге, но и других городах Свердловской области.

Кстати, праздник устроили также в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции. Здесь сюрпризы ждали женщин, которые получали или меняли права, а также, кто ставил автомобиль на регистрационный учет.

Девушки получали букеты цветов и поздравление.Фото: Ирина Смирнова

- В других городах акцию поддержали отряды юных инспекторов движения, «Родительские патрули», дошкольники – они вручили женщинам световозвращающие подвески и брелоки, открытки с пожеланиями безопасных дорог и взаимовежливого отношения между участниками дорожного движения, - добавили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.