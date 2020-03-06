«Выпрыгивали из окон горящего дома»: на Урале в пожаре погиб маленький мальчик

Минувшей ночью в уральском городе Туринск произошел крупный пожар на улице Спутников. Диспетчеры МЧС получили сообщение о возгорании в 01:02, но к тому моменту, когда прибыли первые пожарные, дом уже был полностью охвачен огнем.

- Силы спасателей были направлены на недопущение распространения огня. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – В течение 30 минут пожарные справились с огнем, распространение пламени на соседние жилые дома не допущено.

Еще до прибытия пожарных из окна горящего дома самостоятельно выбрались два человека – мужчина и женщина. С ожогами 2-3 степени они были срочно госпитализированы в больницу. Но, к сожалению, уже при разборке сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело четырехлетнего мальчика. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

- Следователи СКР во взаимодействии сотрудниками МЧС устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Для определения точной причины точной смерти ребенка следователи проводят судебно-медицинскую экспертизу. Очаг возникновения возгорания и его причины будут установлены пожарными дознавателями.