Чтобы не допустить утечку гостайны: мэрия Екатеринбурга потратит миллионы на устройства против «прослушки»

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на закупку антипрослушивающих устройств. Согласно данным с официального портала госзакупок, сумма контракта составляет без малого 2,6 миллиона рублей.

Речь идет о «Системе активной защиты речевой информации от утечки по акустическому вибрационному и акустоэлектрическому каналам в выделенных помещениях SEL-155». Сокращенно эта система называется САЗ.

Согласно описанию к тендеру, САЗ препятствует прослушиванию «путем создания маскирующих акустических помех». Также в описании к закупке говорится, что САЗ прошла специальную проверку от ФСБ России и соответствует действующим нормативным документам.

В пресс-службе мэрии «КП-Екатеринбург» рассказали, что эти системы будут размещены не только у них, но и в районных администрациях. Закупка подобных устройств связана с тем, что нужно соблюсти государственную тайну.

- Это средства защиты, предназначенные для выделенных помещений в Администрации города Екатеринбурга и районных администрациях, в которых разрешается обработка сведений, составляющих государственную тайну. Требования к оборудованию таких помещений определены требованиями ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) России, - рассказали в администрации.

Также в мэрии уточнили, что работы по замене подобных технических средств осуществляются на регулярной основе.

Вчера мы писали, что мэрия Екатеринбурга в этом году модернизируют систему видеонаблюдения. Для этого чиновники закупят 130 видеокамер и оборудования для их функционирования. На это планируется потратить 3 826 863 рублей.