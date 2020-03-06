2020-03-06T10:12:01+03:00
Общество

ВИЗ-Сталь поздравляет работниц с 8 Марта

402 сотрудницы предприятия получили корпоративные подарки – кондитерские наборы с чаем и сладостями
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Фото: предоставлено ВИЗ-СтальФото: предоставлено ВИЗ-Сталь
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Представители администрации и профсоюзного комитета ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) поздравили с 8 Марта женщин-металлургов. 402 сотрудницы предприятия получили корпоративные подарки – кондитерские наборы с чаем и сладостями.

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

Для праздничных селфи на ВИЗ-Стали оборудовали две фотозоны – в цехе холодной прокатки и в заводоуправлении предприятия.

На ВИЗ-Стали трудится 402 женщины, что составляет около 30% от численности коллектива предприятия. Компания уделяет особое внимание поддержке и обеспечении социальной защищенности работниц. Предприятие оказывает материальную помощь многодетным и неполным семьям, опекунам детей в возрасте до 18 лет, организует отдых и лечение по путевкам «Мать и дитя», предоставляет путевки в летние детские оздоровительные лагеря и приобретает подарки для детей металлургов.

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

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