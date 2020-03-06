В Екатеринбурге за секс с 12-летней задержали инспектора ГИБДД

В Екатеринбурге задержали 35-летнего прапорщика городского управления ГИБДД, его подозревают в сексуальной связи с 12-летней девочкой. Как рассказал «Комсомолке» официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых, выявить и изобличить «Казанову» удалось благодаря усилиям сотрудников из подразделения собственной безопасности.

- Полицейский уже уволен из органов «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. В отношении непосредственных руководителей задержанного проводится служебная проверка. По ее итогам будет дана строжайшая оценка их профилактической работе по воспитанию личного состава, - отметил полковник Горелых.

В суде подтвердили, что на время следствия гаишник будет за решеткойФото: Алексей БУЛАТОВ

По данным источника «Комсомолки» в силовых структурах, на протяжении шести месяцев гаишник встречался со школьницей в общежитии на улице Военной. В уголовном деле по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста» упомянуты восемь эпизодов.

В Чкаловском суде Екатеринбурга подтвердили, что экс-полицейский уже находится по стражей. Накануне его отправили в СИЗО на два месяца.

Напомним, что сейчас в уральской столице рассматривают дело трех полицейских, изнасиловавших студентку из Казахстана.