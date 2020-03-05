2020-03-05T15:48:39+03:00
Общество

«Моих родных тоже репрессировали»: губернатор Евгений Куйвашев о салюте ко Дню смерти Сталина

Группа активистов решила отметить дату фейерверками
Данил СВЕЧКОВ
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Глава региона высказался об инициативе активистов на своей странице в ИнстаграмГлава региона высказался об инициативе активистов на своей странице в ИнстаграмФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня в Интернете появилась информация о том, что вечером 5 марта активисты планируют устроить в центре Екатеринбурга салют. Да не просто запустить фейерверки, а отметить таким образом 67-ю годовщину смерти Иосифа Сталина, главы СССР, правившего с 1924 по 1953 год. Хорошо это или плохо - мнения разделились. Высказаться решил в том числе и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Увидел в СМИ, что сегодня в Екатеринбурге группа активистов намерена устроить салют по случаю 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина, - написал губернатор на своей странице в Инстаграм. - Что хочу сказать по этому поводу. Помните, как горожане установили на въезде в Екатеринбург табличку «Город храбрых»? И ведь не обманули. Поступок жителей Екатеринбурга смелый и откровенный. Это четкое проявление позиции. А я уважаю и поддерживаю тех, кто не боится открыто озвучить свое мнение тем более по вопросу, который регулярно вызывает ожесточенные споры.

Также глава региона отметил неоднозначность в отношении современников к личности Иосифа Сталина.

- Фигура Иосифа Сталина в истории, пожалуй, одна из самых спорных, - написал губернатор. - Одни будут всегда утверждать, что именно Сталин привел советский народ к победе в Великой отечественной войне, взял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой. Но другие никогда не смогут ему простить период массовых репрессий, когда погибло столько невинных людей. До сих пор историки не могут точно сказать, как много людей стали жертвами «Большого Террора». Наверное, в нашей стране и сегодня нет семей, кого бы не коснулся период кровавых репрессий. Моих родных тоже репрессировали. И это боль, которую наша семья несет с собой долгие годы.

Добавим, что в конце прошлого года также звучали инициативы переименовать улицу Ельцина в Екатеринбурге в улицу Сталина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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