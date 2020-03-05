«Стучал лапой в дверь и разбудил подружку»: в Екатеринбурге проснулись медведи

В Екатеринбург по-настоящему пришла весна. Ведь в местном зоопарке вышли из спячки медведи. Зооспециалисты отмечают, что обычно косолапые просыпаются в начале марта. Процесс занимает не один день, некоторое время медведи еще лежат в берлоге, а только потом выползают наружу.

- Первым вышел из берлоги гималайский медведь Гай. Неторопливо исследовал лежащие в вольере сугробы, пощурился на весеннее солнышко, сладко потянулся и отправился в гости к своей соседке – гималайской медведице Сойке.В прошлом году Сойка вышла из берлоги последней из всех медведей, этой же весной нетерпеливый Гай так старательно стучал лапой в дверь, что ей ничего не оставалась, как тоже выйти, - весело рассказывает Екатерина Уварова, пресс-секретарь Екатеринбургского зоопарка.

Встреча старых друзей была умилительной. Сойка и Гай сначала долго обнюхивали друг друга, а потом терлись мордами.

Третьей встречать весну вышла самая пожилая медведица зоопарка – Ветка. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.

Третьей встречать весну вышла самая пожилая медведица зоопарка – Ветка. В этом году ей исполнилось 39 лет. За ней выкарабкался из берлоги белокоготный Карат. Еще двое косолапых должны проснуться в ближайшее время.

Если вы соскучились по мишкам, увидеть их можно в утренние часы. Пока они еще привыкают к новому ритму жизни, вечером предпочитают обратно прятаться в берлогу.

- После сна медведям требуется постепенно перестроить свою пищеварительную систему на новый, активный режим, поэтому «тяжёлая» жирная пища им пока не рекомендована. На завтрак медведи получают яблоки, морковь и огурцы, а на ужин - нежирную рыбу. В природе в этот период они едят в основном растительную пищу, - добавили в зверинце.