2020-03-05T10:30:16+03:00
Общество

В Екатеринбурге завели дело на маму, пытавшуюся записать дочку в первый класс по фальшивой прописке

Это уже второй случай за эту неделю
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Екатеринбурге завели дело на маму, пытавшуюся записать дочку по фальшивой пропискеВ Екатеринбурге завели дело на маму, пытавшуюся записать дочку по фальшивой пропискеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге завели еще одно уголовное дело на женщину, которая пыталась записать своего ребенка в первый класс по фиктивной прописке. На этот раз инцидент произошел в школе №25 – на девочку подали заявление через портал госуслуг 29 января.

- Мама предоставила в отдел приема и выдачи документов МКУ «Центр муниципальных услуг» по Верх-Исетскому району подлинники документов, в том числе свидетельство о регистрации по месту пребывания в жилом помещении на территории района на период с ноября 2019 по февраль 2020 года, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Но тут с проверкой в школу нагрянула прокуратура, которая выяснила, что прописка, на самом деле, оказалась фиктивной. Поэтому на мать девочки завели уголовное дело по статье 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. Либо арест до шести месяцев.

На этой неделе мы уже писали о подобных махинациях, на которые приходится идти родителям будущих первоклашек, чтобы записать свое чадо в школу. Пару дней назад, 3 марта, нарушения нашли в гимназии №120, в которой к 1 сентября подготовлено четыре первых класса.

Но подобные факты махинаций далеко не первые в Екатеринбурге. В 2018 году мы рассказывали про трех родителей, на которых завели уголовные дела. Их осудили и заставили выплатить штрафы до 30 тысяч рублей. Ситуация повторилась и на следующий год – тогда к ответственности привлекли четырех родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Чтобы избежать километровых пробок: в праздники на проблемном участке свердловской трассы откроют лишнюю полосу
На Урале ужесточили приговор женщине, которая в пьяном виде дважды переехала школьниц
Проверяли на «детекторе лжи»: на Урале женщину-рецидивистку отправили в тюрьму на 11 лет за убийство знакомого
Виновнику в смерти екатеринбургского архитектора ужесточили статью
В Екатеринбурге за 60 миллионов построят дублер улицы Металлургов
«Завод нас травит»: жительницы уральского города попросили у Путина на 8 марта чистых воздух
Контрафактные пони и каучуковые мячики: уральские таможенники обнаружили семь тысяч нелегальных игрушек
Ущерб на 1,6 миллиона: в Екатеринбурге два бывших сотрудника МЧС 9 лет незаконно получали пенсии
Любит ходить в церкви: свердловская полиция разыскивает бездомного в тельняшке
Тюльпаны, лилии, орхидеи: в Екатеринбург из Нидерландов накануне 8 марта прилетели 450 тонн цветов
Чтобы не стоять в очередях: отделения почты в Екатеринбурге перешли на новый график работы
«Пытались обмануть смерть»: у щенка хаски из Екатеринбурга, которого хозяева поили водкой, остановилось сердце
Обещала «крышу» за духи и одежду: в Екатеринбурге экс-полицейского поймали на взятке
У Главпочтамта на Ural Music Night выступят звезды фолк-рока и этно-джаза
Теперь точно не скрыться: на свердловских трассах за нарушителями с воздуха следят беспилотники
В Екатеринбурге скончался магистр вуду Антон Симаков
«Лапы как из мясорубки»: волонтеры из Екатеринбурга спасают собаку, которую переехала машина и от которой отказались хозяева
Надевайте шубы снова: к праздникам в Екатеринбург придут заморозки
«Сибирь» второй раз обыграла «Автомобилист» в Екатеринбурге
Уральский певец и автор «Любимки» признался Насте Ивлеевой, что использовал популярность для отношений с фанатками
В Екатеринбурге поднимают штрафы для «гряземесов»: что думают горожане
Самыми популярными предметами для ЕГЭ у уральских выпускников стали обществознание, физика и биология
В Екатеринбурге посчитали, сколько котиков улетели рейсами из Кольцово в прошлом месяце