В Екатеринбурге завели дело на маму, пытавшуюся записать дочку в первый класс по фальшивой прописке

В Екатеринбурге завели еще одно уголовное дело на женщину, которая пыталась записать своего ребенка в первый класс по фиктивной прописке. На этот раз инцидент произошел в школе №25 – на девочку подали заявление через портал госуслуг 29 января.

- Мама предоставила в отдел приема и выдачи документов МКУ «Центр муниципальных услуг» по Верх-Исетскому району подлинники документов, в том числе свидетельство о регистрации по месту пребывания в жилом помещении на территории района на период с ноября 2019 по февраль 2020 года, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Но тут с проверкой в школу нагрянула прокуратура, которая выяснила, что прописка, на самом деле, оказалась фиктивной. Поэтому на мать девочки завели уголовное дело по статье 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. Либо арест до шести месяцев.

На этой неделе мы уже писали о подобных махинациях, на которые приходится идти родителям будущих первоклашек, чтобы записать свое чадо в школу. Пару дней назад, 3 марта, нарушения нашли в гимназии №120, в которой к 1 сентября подготовлено четыре первых класса.

Но подобные факты махинаций далеко не первые в Екатеринбурге. В 2018 году мы рассказывали про трех родителей, на которых завели уголовные дела. Их осудили и заставили выплатить штрафы до 30 тысяч рублей. Ситуация повторилась и на следующий год – тогда к ответственности привлекли четырех родителей.