«По-русски они совсем не говорили»: в Екатеринбурге православные волонтеры одели в теплые вещи замерзающих темнокожих студентов

Волонтеры Православной службы милосердия подарили теплую одежду африканским студентам. Активисты проводили благотворительную акцию в Центре гуманитарной помощи в Екатеринбурге, где бесплатно раздавали одежду бездомным и нуждающимся. И вот на днях к ним зашли два темнокожих парня.

- Одеты хорошо, но легко. Сначала мы подумали, что они по ошибке забрели или из интереса. Так как по-русски они совсем не говорили, пришлось воспользоваться интернет-переводчиком, - рассказывает Евгений Камшилов, волонтер.

Как оказалось, что иностранцы забрели в Центр не случайно. Их подослали прохожие, которые увидели, как два парня тряслись от холода в метель. Волонтеры подобрали для парней теплые вещи и отправили обратно.

Фото: Православная служба милосердия.

После того как активисты Православной службы милосердия помогли студентам с верхней одеждой к ним пришли еще интернациональные гости.

- Через несколько дней "нашествие" темнокожих подопечных продолжилось. Видимо, сезон. Но мы не растерялись – накормили, приодели. А люди, которые их направили в Центр, потом перезвонили и спросили, оказали ли мы им помощь? Оказали, Слава Богу, - шутят волонтеры.

Кстати, волонтеры принимают любые вещи в дар. Их обязательно передадут тем, кто в этом нуждается. Узнать, как это сделать можно на сайте.