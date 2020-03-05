2020-03-05T10:31:13+03:00
Происшествия

Не смогла вызвать такси и села пьяной за руль: Женщина, сбившая двух девушек в Белоярском, попросила оправдать ее

В конце прошлого года жене экс-полицейского назначили всего полтора года колонии-поселения
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Девушки получили травмы спины и до сих пор не восстановились после аварии. Фото: СОЦСЕТИДевушки получили травмы спины и до сих пор не восстановились после аварии. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге рассматривают апелляцию по делу 34-летней жительницы Белоярского Марины Мартемьяновой, которая в апреле 2019 года дважды переехала на машине двух девушек.

Все произошло, когда компания подростков возвращалась домой из гостей. Пьяная Мартемьянова была за рулем Nissan Juke. Сначала она переехала 16-летних Ксению Шумкову и Юлию Ладыгину, и скрылась с места ДТП. Но вскоре вернулась и, как считает следствие, умышленно проехала по девушкам во второй раз.

Иномарка Мартемьяновой, на которой она сбила девушек. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Иномарка Мартемьяновой, на которой она сбила девушек. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В ходе прений прокуратура потребовала для Марины Мартемьяновой 9 лет в колонии общего режима, однако приговор оказался намного мягче. Жене экс-полицейского назначили всего полтора года в колонии-поселения, а также суд на два года лишил ее водительских прав.

Прокуратура не согласилась с таким решением районного суда и подала апелляцию.

В начале заседания коллегия судей напомнила обстоятельства уголовного дела.

- Прокурор Белоярского района просит отменить решение первой инстанции. Гособвинитель считает, что суд недооценил страдания пострадавших. Защита Мартемьяновой настаивает, что у нее не было умысла убивать девушек, так до аварии она не знала девушек.

Также было отмечено, что Ксения Шумкова и Юлия Ладыгина постоянно испытывают страх остаться инвалидами. Сбитые девушки по-прежнему проходят амбулаторное и стационарное лечение, а также страдают от боли. А их семьи потратили сотни тысяч рублей на из реабилитацию.

- Защитники считают, что суд проявил чрезмерную мягкость, назначив Мартемьяновой полтора года в колонии-поселения.

В свою очередь прокурор немного шокировал всех присутствующих заявил, что просит суд переквалифицировать дело со статьи 264 УК РФ на более тяжкую - «Покушение на убийство» и назначить Марине Мартемьяновой 9 лет лишения свободы в колонии общего режима.

- Я считаю, что ей назначили слишком мягкое наказание, - подытожила Ксения Шумкова.

Но настоящий фурор вызвало ходатайство самой обвиняемой и её адвокатов. Они также попросили отменить приговор Белоярского суда и оправдать любительницу пьяной езды.

ЕЙ НУЖНО НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ С БОЛЬЮ

Апелляция в суде по делу Мартемьяновой.Заседание проходит 5 мартаОлег ГАЛИМОВ

Следующая часть заседания превратилась в «обмен любезностями» между Мартемьяновой и матерями девочек. В общей сложности две семьи получили от виновницы аварии всего 145 тысяч рублей.

- Марина могла принести извинения. Но сделала это лишь в суде, пока была в СИЗО. Моя дочь Ксения на всю жизнь осталась с травмами. Врачи разводят руками, говорят, что ей нужно научиться жить с болью, - заявила мама Ксении Шумковой. Сама Марина Мартемьянова попросила отменить ей и без того мягкий приговор сославшись на больного отца, перенесшего инсульт мужа и двух маленьких детей. Однако, самое интересное началось, когда коллегия задала ей вопрос о том, почему она решила сесть пьяной за руль.

- Я была в гостях у подруги, выпили. Я вышла на улицу, собралась домой к суду и детям. Мне было холодно, телефон сел и вызвать такси я не могла. Потом поехала к мужу, - дрожащим голосом ответила Мартемьянова.

- А почему не остановились после первого столкновения?

- Не посчитала возможным вернуться к месту аварии пешком. Я была в шоке.

- А почему скрылись с места аварии?

- Я услышала угрозы в свой адрес, испугалась.

- У вас всегда такое отношение к правилам дорожного движения?

- Нет. Нарушения раньше были, но давно.

- Вы считаете, что сбитым девочкам можно полностью восстановить здоровья?

После небольшого перерыва суд перешел к прениям.

- Прошу назначить Мартемьяновой наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. При наезде скорость машины была высокой, торможение ею не применялось. Когда очевидцы пытались оказать девушкам помощь, Мартемьянова вернулась и повторно переехала по лежащей Шумковой, а затем скрылась, выехав на встречную полосу, - подытожила гособвинитель.

Матери Ксении и Юлии рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться после той аварии.

- Мартемьянову выгнали с работы, а у ее мужа хорошая пенсия. Он служил в горячих точках. Но наличие двоих детей никак не влияет на чину человека вне зависимости от преступления. Также у дочери начались проблемы по женской части. Неизвестно, чем это все закончится, - сказала в прениях мама Юлии Ладыгиной.

Сама Мартемьянова в своем последнем слове вновь попросила у девочек прощения.

Решение суд огласит в 14 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Помогите победить несправедливость»: в Екатеринбурге ищут доноров для девочки, которую переехала пьяная женщина. У 17-летней Ксюши раздроблен таз и проломлен череп (Подробнее).

«В поселке готовы ее на кол посадить»: В Белоярском пьяная женщина дважды переехала 17-летних девушек. Одна из девушек получила закрытую черепно-мозговую травму, а вторая - перелом позвоночника (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Статья предполагает подкуп или угрозы убийством»: адвокат – о том, почему отец Васильева избежит ответственности за подмену мочи
Военная прокуратура проверит решение следователей об отказе в возбуждении уголовного дела. Но вероятность, что полковник Росгвардии предстанет перед судом, крайне мала
Новости 24
Ущерб на 1,6 миллиона: в Екатеринбурге два бывших сотрудника МЧС 9 лет незаконно получали пенсии
Любит ходить в церкви: свердловская полиция разыскивает бездомного в тельняшке
Тюльпаны, лилии, орхидеи: в Екатеринбург из Нидерландов накануне 8 марта прилетели 450 тонн цветов
Чтобы не стоять в очередях: отделения почты в Екатеринбурге перешли на новый график работы
«Пытались обмануть смерть»: у щенка хаски из Екатеринбурга, которого хозяева поили водкой, остановилось сердце
Обещала «крышу» за духи и одежду: в Екатеринбурге экс-полицейского поймали на взятке
У Главпочтамта на Ural Music Night выступят звезды фолк-рока и этно-джаза
Теперь точно не скрыться: на свердловских трассах за нарушителями с воздуха следят беспилотники
В Екатеринбурге скончался магистр вуду Антон Симаков
«Лапы как из мясорубки»: волонтеры из Екатеринбурга спасают собаку, которую переехала машина и от которой отказались хозяева
Надевайте шубы снова: к праздникам в Екатеринбург придут заморозки
«Сибирь» второй раз обыграла «Автомобилист» в Екатеринбурге
Уральский певец и автор «Любимки» признался Насте Ивлеевой, что использовал популярность для отношений с фанатками
В Екатеринбурге поднимают штрафы для «гряземесов»: что думают горожане
Самыми популярными предметами для ЕГЭ у уральских выпускников стали обществознание, физика и биология
В Екатеринбурге посчитали, сколько котиков улетели рейсами из Кольцово в прошлом месяце