Не смогла вызвать такси и села пьяной за руль: Женщина, сбившая двух девушек в Белоярском, попросила оправдать ее

В Екатеринбурге рассматривают апелляцию по делу 34-летней жительницы Белоярского Марины Мартемьяновой, которая в апреле 2019 года дважды переехала на машине двух девушек.

Все произошло, когда компания подростков возвращалась домой из гостей. Пьяная Мартемьянова была за рулем Nissan Juke. Сначала она переехала 16-летних Ксению Шумкову и Юлию Ладыгину, и скрылась с места ДТП. Но вскоре вернулась и, как считает следствие, умышленно проехала по девушкам во второй раз.

Иномарка Мартемьяновой, на которой она сбила девушек. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В ходе прений прокуратура потребовала для Марины Мартемьяновой 9 лет в колонии общего режима, однако приговор оказался намного мягче. Жене экс-полицейского назначили всего полтора года в колонии-поселения, а также суд на два года лишил ее водительских прав.

Прокуратура не согласилась с таким решением районного суда и подала апелляцию.

В начале заседания коллегия судей напомнила обстоятельства уголовного дела.

- Прокурор Белоярского района просит отменить решение первой инстанции. Гособвинитель считает, что суд недооценил страдания пострадавших. Защита Мартемьяновой настаивает, что у нее не было умысла убивать девушек, так до аварии она не знала девушек.

Также было отмечено, что Ксения Шумкова и Юлия Ладыгина постоянно испытывают страх остаться инвалидами. Сбитые девушки по-прежнему проходят амбулаторное и стационарное лечение, а также страдают от боли. А их семьи потратили сотни тысяч рублей на из реабилитацию.

- Защитники считают, что суд проявил чрезмерную мягкость, назначив Мартемьяновой полтора года в колонии-поселения.

В свою очередь прокурор немного шокировал всех присутствующих заявил, что просит суд переквалифицировать дело со статьи 264 УК РФ на более тяжкую - «Покушение на убийство» и назначить Марине Мартемьяновой 9 лет лишения свободы в колонии общего режима.

- Я считаю, что ей назначили слишком мягкое наказание, - подытожила Ксения Шумкова.

Но настоящий фурор вызвало ходатайство самой обвиняемой и её адвокатов. Они также попросили отменить приговор Белоярского суда и оправдать любительницу пьяной езды.

ЕЙ НУЖНО НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ С БОЛЬЮ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/764707" frameborder="0"></iframe> Апелляция в суде по делу Мартемьяновой.Заседание проходит 5 мартаОлег ГАЛИМОВ

Следующая часть заседания превратилась в «обмен любезностями» между Мартемьяновой и матерями девочек. В общей сложности две семьи получили от виновницы аварии всего 145 тысяч рублей.

- Марина могла принести извинения. Но сделала это лишь в суде, пока была в СИЗО. Моя дочь Ксения на всю жизнь осталась с травмами. Врачи разводят руками, говорят, что ей нужно научиться жить с болью, - заявила мама Ксении Шумковой. Сама Марина Мартемьянова попросила отменить ей и без того мягкий приговор сославшись на больного отца, перенесшего инсульт мужа и двух маленьких детей. Однако, самое интересное началось, когда коллегия задала ей вопрос о том, почему она решила сесть пьяной за руль.

- Я была в гостях у подруги, выпили. Я вышла на улицу, собралась домой к суду и детям. Мне было холодно, телефон сел и вызвать такси я не могла. Потом поехала к мужу, - дрожащим голосом ответила Мартемьянова.

- А почему не остановились после первого столкновения?

- Не посчитала возможным вернуться к месту аварии пешком. Я была в шоке.

- А почему скрылись с места аварии?

- Я услышала угрозы в свой адрес, испугалась.

- У вас всегда такое отношение к правилам дорожного движения?

- Нет. Нарушения раньше были, но давно.

- Вы считаете, что сбитым девочкам можно полностью восстановить здоровья?

После небольшого перерыва суд перешел к прениям.

- Прошу назначить Мартемьяновой наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. При наезде скорость машины была высокой, торможение ею не применялось. Когда очевидцы пытались оказать девушкам помощь, Мартемьянова вернулась и повторно переехала по лежащей Шумковой, а затем скрылась, выехав на встречную полосу, - подытожила гособвинитель.

Матери Ксении и Юлии рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться после той аварии.

- Мартемьянову выгнали с работы, а у ее мужа хорошая пенсия. Он служил в горячих точках. Но наличие двоих детей никак не влияет на чину человека вне зависимости от преступления. Также у дочери начались проблемы по женской части. Неизвестно, чем это все закончится, - сказала в прениях мама Юлии Ладыгиной.

Сама Мартемьянова в своем последнем слове вновь попросила у девочек прощения.

Решение суд огласит в 14 часов.

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