2020-03-04T17:10:52+03:00
Общество

Как уральская чемпионка мира по армрестлингу стала следователем полиции

Недавно Кристина Немешаева распутала сложное дело, где бывшие сотрудники МЧС нанесли ущерб свердловской полиции на 1,6 миллиона рублей
Евгений Стоянов
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Кристина начала с детства мечтала служить в полицииКристина начала с детства мечтала служить в полицииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В преддверии 8 Марта «Комсомолка» рассказывает о женщинах, которые в профессии легко могут дать фору мужчинам.

Одна из них Кристина Немешаева. В свои 26 лет девушка уже чемпионка мира, Европы и России по армрестлингу. А еще она работает следователем в полиции. На работе Кристина распутывает сложные мошеннические схемы.

СВЯЗКИ ПОРВАЛИСЬ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Кристину мы застали на ее рабочем месте – в здании УМВД по Екатеринбургу. Глядя на стройную блондинку в форме, сложно поверить, что она может победить в борьбе на руках многих мужчин. Армрестлингом Кристина начала заниматься с 14 лет. Предложил друг семьи – судья международной категории, который в прошлом был тренером по этому спорту.

- Он спросил меня тогда: «Хочешь бороться?» Я удивилась: «В смысле?!» Оказалось, что речь шла об армрестлинге, я подумала и согласилась, - смеется девушка. - К тому же меня взялась тренировать мама. Раньше она профессионально занималась плаванием и морским многоборьем, была тренером по общей физической подготовке детей.

Глядя на хрупкие руки девушки. сложно поверить, что она может поднять тяжелую штангу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глядя на хрупкие руки девушки. сложно поверить, что она может поднять тяжелую штангуФото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка никогда не обладала внушительной мускулатурой, но для армрестлинга у нее были хорошие данные.

- У меня от природы очень крепкие связки. За счет этого лучше выносливость, - объясняет Кристина.- Когда я делала на тренировках подъем штанги на предплечье, то мой рекорд был 140 килограммов. Но предплечье, при этом, оставалось обычного размера.

Армрестлинг – травмоопасный вид спорта. Иногда спортсмены ломают руки прямо во время соревнований. Но Кристину это не испугало.

- Меня переломы миновали, но вот разрывы связок были на обеих руках, а из-за постоянных физических нагрузок, зажить до конца связки не успевали.

На чемпионате России в 2014 году Кристине пришлось выступать с серьезной травмой.

- К тому моменту я уже поступила в институт МВД. После этого я год не выступала. Я начала бороться на правой руке. В зале была тишина, и было слышно, как моя рука хрустнула. После этого моя мама из зала прокричала: «Кристина, отдавай руку! Здоровье важнее». Но я решила: нет, буду бороться. У меня тогда порвались связки. И на следующую схватку я вышла уже с опухшей рукой. Мне ее заморозили, и я уже ничего не чувствовала. Тогда я заняла на чемпионате России третье место.

Уральская чемпионка по армспорту стала полицейской.Видео: УМВД по Екатеринбургу

«ШОКА ОТ ВИДА КРОВИ НЕ ИСПЫТЫВАЮ»

Для Кристины это были последние крупные соревнования. Сейчас она тренируется для себя, так как совмещать работу в полиции с интенсивными тренировками сложно.

- Попасть в полицию была моя мечта с детства. Сейчас я расследую уголовные дела по линии мошенничества и хищений. Но здесь я работаю с сентября, - объясняет следователь. - До этого я занималась расследованием общеуголовных преступлений: грабежи, разбои, наркотики. Шока от вида крови у меня не было. К этому меня никто специально не готовил. Думаю, это особенности психики.

Из-за обилия работы Кристине сложно регулярно тренироваться, но девушка не жалеет, что пошла в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за обилия работы Кристине сложно регулярно тренироваться, но девушка не жалеет, что пошла в полициюФото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно Кристина Немешаева закончила расследование по уголовному делу, где пострадало свердловское ГУ МВД. Двое бывших сотрудников МЧС нанесли полицейскому главку ущерб на сумму без малого 1,6 миллиона рублей.

- Двое бывших сотрудников регионального ГУ МЧС, используя служебное положение, направили подложные документы в пенсионный фонд ГУ МВД России по Свердловской области. На основании этих документов один из бывших сотрудников МЧС незаконно получал выплаты. Причем это длилось 9 лет, - рассказывает Кристина.

На двух мужчин, подделавших документы по выходу на пенсию, завели уголовное дело по четвертой части статьи 159 (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Сейчас расследование этого дела закончено. Его рассматривают в Ленинском районном суде.

- Я люблю свою работу, - улыбается Кристина. – Хотя бывает сложно. Могу домой приходить ночью. Бывает, поджимают сроки предварительного расследования, и приходится задерживаться. А еще есть суточные дежурства – с 7 утра и до 9 утра следующего дня...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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