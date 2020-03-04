2020-03-04T15:59:23+03:00
Общество

«Машины с людьми уходили в воду»: ветеран из Екатеринбурга об эвакуации детей блокадного Ленинграда

В столице Урала ветеранам Великой Отечественной войны и Труженикам тыла вручили медали, приуроченные к 75-летию Победы
Данил СВЕЧКОВ
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Мэр Александр Высокинский вручил медали не только тем, кто участвовал в сражениях, но и тем, кто ковал Победу в тылу.Мэр Александр Высокинский вручил медали не только тем, кто участвовал в сражениях, но и тем, кто ковал Победу в тылу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За два месяца до 75-летней годовщины Победы власти Екатеринбурга решили порадовать ветеранов. В актовом зале школы №4, что на Пехотинцев, они организовали для них торжественную церемонию вручения памятных юбилейных медалей.

- На войну я пошел в 18 лет медиком, когда закончил училище, - вспоминает Михаил Бобыкин, ветеран Великой Отечественной войны, присутствовавший на церемонии. - Я сопровождал машины, которые по Дороге жизни эвакуировали из блокадного Ленинграда детей. Многие даже погибли на моих глазах, утонули в Ладоге. Бомбежка была непрекращающаяся. Машины с людьми уходили в воду. Потом кого-то доставали, но многие остались там. Страшно было, конечно. Новость о Победе я встретил уже в Берлине. Дошел до него через Польшу. Помню, подходил к Рейхстагу. Потом нас из Берлина перебросили в Кеннигсберг.

На церемонию вручения медалей пригласили больше 50 ветеранов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На церемонию вручения медалей пригласили больше 50 ветеранов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На церемонию пригласили больше 50 ветеранов. Медали вручал лично мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Причем среди ветеранов были не только те, кто участвовал в боевых действиях, но и Труженики тыла.

- Мне с 15 лет пришлось работать, люди же все взрослые на войну ушли, - вспоминает Лидия Образцова после церемонии вручения. - Бедно жили. Мне надо было печку в бараке топить, а дров отпилить не с кем. Мама болела. Бабушка была старенькая. А еще младшие сестренка и два братика на мне. Мы обслуживали Чуйский тракт до Монголии. Меня поставили в автомастерские работать. Я в 15 лет должна была сама начислять заработную плату всему коллективу из 200 человек. Я сама получала деньги – ездила за ними за 100 километров от участка в Госбанк. И сама выдавала деньги. Потом еще заведовала продуктовыми карточками. Сама выдавала их, сама отчеты принимала. Было 100% доверия, хотя такие должности совмещать вообще было нельзя.

Медали приурочены к 75-й годовщине Победы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медали приурочены к 75-й годовщине Победы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добавим, что по данным администрации Екатеринбурга в столице Урала сейчас проживает 569 человек, ковавших Победу на фронте и в тылу. К каждому из них прикрепили сотрудников социальной службы. 9 мая их должны будут привезти на парад на автобусе. Для тех же ветеранов, кто не сможет по состоянию здоровья выйти из дома, оркестр устроит «парад» под окнами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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