Тонны отходов на голову: пара из Екатеринбурга отправилась на реалити-шоу в Камбоджу, чтобы проверить свои чувства

Пара из Екатеринбурга, Егор и Даша, решили протестировать свои отношения на прочность и разрешить личные проблемы. Но сделали это совсем необычным способом – они отправились в Камбоджу, чтобы пройти экстремальный тест-драйв из пяти экстремальных испытаний на ревность, страх, доверие и взаимовыручку.

Влюбленные стали участниками одного из выпусков реалити-шоу «Любовь на выживание», который показывают на телеканале «Пятница!». В этом им помогла ведущая шок Айза Анохина.

Фото: пресс-служба телеканала "Пятница!"

Так, одно из самых серьезных испытаний любви екатеринбуржцев прошло прямо посреди мусорной свалки. Егору необходимо было ответить на несколько вопросов о своей второй половине. И за каждый неправильный ответ на голову Даши сыпались камбоджийские отходы.

- Я просто чуть сквозь землю не провалилась! – вспоминает девушка. – Но мне хотелось доказать Егору, что я способна на все. Надежда умирает последней, и я надеялась, что он ответит на все вопросы правильно.

Фото: пресс-служба телеканала "Пятница!"

Кроме этого влюбленные смогли пройти детектор лжи, охоту на морских ежей и многое другое. Но вердикт о том, смогли ли они сохранить отношения, можно будет увидеть только в новом выпуске, который выйдет на телеканале уже завтра, 5 марта.