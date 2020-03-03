На Сортировке на пенсионерку упала глыба льда

В Екатеринбурге глыба льда упала на голову пенсионерке. Инцидент произошел у дома № 7 по улице Подгорной. Как рассказали «Комсомолке» жильцы трехэтажки, пострадавшую бабушку увезли на скорой помощи в больницу № 24.

Эту информацию подтвердили и в горздраве.

- Вызов по данному адресу зафиксирован. Действительно, сообщалось о том, что на женщину что-то упало. Но была ли эта глыба льда или что-то другое пока неизвестно, - пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения.

Фото: читатель "КП"

К расследованию инцидента уже подключилась прокуратура. Выяснилось, что обслуживанием дома занимается управляющая компания «Алмаз».

- В ходе надзорных мероприятий будут устанавливаться обстоятельства произошедшего, в частности, откуда произошел сход снега и льда: с кровли или козырька балкона одной из квартир. Предварительно, снег с наледью сошел с кровли. Будут опрошены представители управляющей организации, пострадавшая, установлена тяжесть причиненного ей вреда здоровью, - отметили в надзорном ведомстве.

На месте ЧП остались осколки разбившейся льдины, пешеходная зона по-прежнему не огорожена.

Напомним, что в прошлом году аналогичный случай произошел в самом центре уральской столицы, когда глыба льда упала на бабушку с козырька крыши мэрии

Фото: читатель "КП"

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