Отправят в детский дом: мать девятилетнего мальчика, пропавшего пять дней назад, отказалась забирать его домой

В Екатеринбурге мать девятилетнего Владислава Потапова, пропавшего пять дней назад, отказалась забирать его домой. Школьника нашли сегодня рядом с трамвайным кольцом Эльмаша. Ребенок ночевал вместе с другом у знакомого мамы. Днем они гуляли по городу и просили у прохожих деньги или еду. Сейчас оба мальчика находятся у сотрудников полиции по делам несовершеннолетних.

- Подготовлены материалы в комиссию по делам несовершеннолетних. В отношении мамы составлен протокол об административном правонарушении за неисполнении родительских обязанностей. Если это повторится, то комиссия совместно с опекой будет решать вопрос о лишении родительских прав, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МВД Екатеринбурга.

Сотрудники полиции накормили и отогрели детей. Семью Владислава поставили на профилактический учет. Мальчиков решено временно отправить в детский дом, так как мама Владислава отказывается его забирать из-за больной ноги, а маму его друга ищет полиция – дома ее не оказалось.