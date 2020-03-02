Водитель форда был пьян? Компания из пяти человек, погибшая в жутком ДТП на Урале, ехала на концерт к другу – диджею

Поздним вечером в пятницу под Екатеринбургом произошло страшное ДТП. На восьмом километре дороги, соединяющей поселки Глубокое и Бобровский «лоб в лоб» столкнулись иномарка «Форд Фокус» и отечественная легковушка ВАЗ-2112. Водителя иномарки в тяжелом состоянии доставили в Горбольницу №36. Те же, кто ехал в отечественной машине, погибли.

Это 32-летний Николай Батяркин (он сидел за рулем), 29-летняя Алена Литвинова, ее гражданский муж Александр Потрепалов, 27-летний Олег Харсевич и 33-летний Артем Ветров.

- По предварительным данным установлено, что 32-летний водитель «ВАЗ» при движении в сторону деревни Поварня Белоярского района, выехал на встречку и протаранил проезжавший там Ford, в котором сидел 52-летний водитель, - рассказывают в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Алена Литвинова и Александр Потрепалов были в гражданском браке. Фото: соцсети

Друзья ехали в Екатеринбург из Двуреченска. Артем Ветров, который также находился в «двенашке» подрабатывал ди-джеем. Мужчина должен был выступить на концерте в Екатеринбурге в BarClub. Его решили поддержать товарищи.

- Артем выступал и работал в Краснодарском крае. Он ненадолго приехал в Двуреченск, чтобы повидаться с мамой. Еще у него было крайнее выступление в Екатеринбурге, - рассказывает брат Артема Никита. – Он предложил друзьям поддержать его. Они согласились. Все ребята были трезвыми, так как на следующий день многим было нужно ехать на работу.

51-летний водитель Ford также пострадал в ДТП. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- За рулём был Коля Батяркин. Характеризовать его, как водителя можно сказав: «быстрей пешком дойти, чем с ним доехать»! Сказать, что он был аккуратным водителем, не сказать ничего! – добавляет близкий друг ребят Александр. - Стрелка спидометра на их машине остановилась на 40 км/ч, у Ford она замерла на 130.

Пока официальных данных о том, кто спровоцировал ДТП нет. В ГИБДД проводят проверку. Но родственники погибших уверены, что аварию спровоцировал именно водитель иномарки.

- Когда я приехал на место ДТП, то спросил у сотрудников ГИБДД: кто виноват в аварии? В ответ один из полицейских кивнул головой в сторону Ford. Он сказал, что тот был пьяный, а в машине у него валялись бутылки с пивом, - продолжает Никита.

Однако наличие или отсутствие алкоголя в крови у участников ДТП будет установлено после судебно-медицинского исследования. У двоих

Николая Батяркина характеризуют, как очень спокойного водителя. Фото: соцсети

У Олега Харсевича остался 5-летний сын. Фото: соцсети

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