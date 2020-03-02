«В любой момент могла сорваться»: волонтеры спасли хаски, которая вылезла в окно четвертого этажа и застряла на подоконнике

Первый день весны у зооспасателей из Екатеринбурга начался очень бурно – сразу несколько вызовов, один необычнее другого. Так, днем 1 марта Евгению Зенкову поступил срочный звонок о том, что в микрорайоне Вокзальный собака вылезла в окно четвертого этажа и так и осталась стоять прямо на подоконнике.

- Было очень странно видеть большую собаку на узеньком подоконнике на огромной высоте. Как она могла там оказаться?! – удивляется зооспасатель. – Окно было закрыто, была только приоткрыта маленькая форточка в верхней части окна. Было впечатление, что собака в любой момент может сорваться.

Фото: "Зооспас"

Поэтому пришлось действовать очень быстро. Удалось договориться с хозяевами квартиры, что этажом выше, чтобы получить доступ к балкону – и оттуда постараться вытянуть испуганную хаски.

- Первоначальный план состоял в том, чтобы выйти на страховке на уровень собаки, а дальше попытаться через открытую форточку дотянуться до задвижки на внутренней стороне рамы и открыть окно, чтобы втолкнуть туда собаку. А если это не получится, то спустить собаку на землю на веревке, - рассказывается Евгений.

Но на деле все вышло намного сложнее – пришлось захватывать испуганную собаку петлей и тянуть на балкон, с которого до нее было еще около трех метров. Операция удалось – хаски забрали в квартиру и уже через подъезд вывели на улицу.

Фото: "Зооспас"

- Собака оказалась на удивление послушной. Ее временно забрал житель соседнего дома, который и сообщил нам обо всей этой ситуации, - подытожил зооспасатель.

Тем же днем Евгений Зенков отправился на кладбище, чтобы вытащить упавшего в выгребную яму щенка. О том, как прошла спецоперация, мы рассказывали здесь. А на выходных писали про маленькую уточку, которую спасатели не могут поймать вот уже 10 дней – кто-то заклеил скотчем ее клюв, из-за чего она почти не может нормально есть.