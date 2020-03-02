«Два выстрела в голову и один в ногу»: в Екатеринбурге расстреляли бывшего топ-менеджера четвертой овощебазы

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошла жестокая расправа над экс-директором овощебазы №4 Иваном Обуховым – давним оппонентом скандально известного барда Александра Новикова. Информацию о происшествии «КП-Екатеринбург» подтвердили в областном полицейском главке.

- По предварительным данным, на улице встретились две компании, в одной из которых была женщина. Все происходило недалеко от парковки. По некоторым сведениям, участники конфликта были в нетрезвом состоянии, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Что конкретно они не поделили, сейчас выясняют сотрудники полиции, выезжавшие на место происшествия.

Пострадавшего бизнесмена доставили в горбольницу №24. У него было два выстрела в голову и один в ногу. После длительной операции жизнь Обухову все-таки удалось спасти.

- Скорее всего, причиной могла стать словесная перепалка. Обе стороны представителям МВД опрошены, один из фигурантов имеет судимость за мошенничество, - добавил Горелых. – По одной из отрабатываемых сыщиками версий, применялось травматическое оружие, впрочем, точно на этот вопрос ответит экспертиза.

Напомним, бизнесмена Ивана Обухова в 2017 году осудили за попытку хищения земель у барда Новикова площадью 400 гектар и общей стоимостью 14 миллионов рублей. Тогда суд назначил ему три года колонии общего режима.

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