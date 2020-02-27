«Я кричала им, чтобы спасли мою мать и собак»: свердловчанка, которая приютила собак-инвалидов, осталась без жилья

В пять утра Елена Викатенок проснулась от странного треска в другой комнате. Сначала женщина подумала, что это кошки шумят, но все равно вышла проверить. В это время на кухне во всю полыхал огонь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/763600" frameborder="0"></iframe> Свердловчанка, которая приютила собак-инвалидов, осталась без жилья.Алексей БУЛАТОВ

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

В эту страшную ночь Елена была у себя дома, где жила вместе с шестилетней дочерью и матерью-пенсионеркой, наполовину парализованной. Есть еще муж, но он был на смене. Когда свердловчанка обнаружила возгорание на кухне, она тут же подняла всех домашних. Также же выключила щиток с электричеством.

- Я побежала за дочкой, а мама осталась в комнате. К этому времени уже начал гореть потолок. Мы с ребенком вылезли через окно и помчались в сторону пожарных. Я им кричала «Спасите мою мать», но они ответили, поздно, - с дрожью в голосе вспоминает Елена.

Так выглядит дом после пожара. Фото: предоставлено героем публикации.

Этот пожар случился месяц назад – 26 января в поселке Монетный Свердловской области. По официальным данным областного МЧС, возгорание возникло в 5 часов утра, потушить его удалось только к 7 часам.

- На площади 120 кв.м сгорели деревянные надворные постройки и частный жилой дом. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 14 человек личного состава. 26 января, - сообщает в пресс-службе ведомства.

Позже хозяйки дома сказали, что беда случилась из-за короткого замыкания. Сама Елена работает электриком, и точно уверена, что с этим в доме было все в порядке.

ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА

Для Елены дом был единственным жильем. Он сгорел дотла. Вместе с ним и сарай с домашними животными.

В 2016 году женщина взяла в приюте в Воркуте первую собаку-инвалида. Она увидела объявление «даром в хорошие руки» и влюбилась пса, которого никто не хотел забирать.

- Мы дали объявление о поиске хозяев и Елена быстро откликнулась. У нас в Воркуте тяжело пристроить таких собак, потому что частного сектора почти нет. В основном квартиру. Так через несколько месяцев мы отправили Елене первого пса, а затем еще четыре, - рассказывает Дарья Дорохова, волонтер приюта для бездомных животных в городе Воркута.

Елена приютила собак-инвалидов, которым трудно найти хозяев. Фото: предоставлено героем публикации.

Свердловчанка поселила у себя во дворе шесть собак и пять кошек, даже построила для них отдельные вольеры в сарае. Но страшном пожаре животные оказались в огненной ловушке и спасти их не удалось.

- Сейчас мы живем в небольшой комнате общежития в Екатеринбурге. Ее нам дали на работе мужа. Необходимые вещи помогли собрать родные и знакомые, - объясняется Елена.

Недавно Елена восстановила паспорт. В администрации Березовского района ей пообещали компенсацию после пожара.

Совсем скоро Елене потребуется помощь, чтобы разобрать завалы сгоревшего дома. Если вы хотите поучаствовать, позвоните к нам в редакцию по телефону 8 (343) 237-25-51.